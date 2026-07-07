Pozor! Na spletu prodajajo semena rastlin, ki sploh ne obstajajo, prevara prinaša velik zaslužek (FOTO)

Mavrične vrtnice, orjaške vijolične sončnice, cvetovi v obliki metuljev ali celo simpatičnih glav. Fotografije takšnih rastlin na spletu pritegnejo pozornost številnih ljubiteljev vrtnarjenja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da številne med njimi sploh ne obstajajo. Gre za vse pogostejšo obliko spletnih prevar, pri kateri prodajalci z uporabo umetne inteligence ustvarjajo slike izmišljenih rastlin in pod njihovimi fotografijami prodajajo semena.

Čeprav so se podobne prevare pojavljale že pred razmahom generativne umetne inteligence, je razvoj novih orodij njihovo širjenje močno pospešil. Po poročanju portala 404 Media se zavajajoči oglasi množično pojavljajo na velikih spletnih platformah, kot so Amazon, eBay in Etsy, kjer jih ponudniki objavljajo hitreje, kot jih platforme uspejo odkrivati in blokirati.

Primer oglasa. FOTO: Posnetek Zaslona

Prepričljive podobe, ki zavajajo kupce

Prevara temelji na privlačnih računalniško ustvarjenih podobah. Med najpogostejšimi primeri so tako imenovane mavrične vrtnice, večbarvne rastline in nenavadne sorte sončnic. Posebej pogosto se pojavlja sorta Teddy Bear, ki sicer obstaja, vendar jo goljufi predstavljajo z računalniško ustvarjenimi fotografijami velikanskih vijoličnih cvetov, ki z dejansko rastlino nimajo nobene povezave. Nekateri takšni oglasi so dosegli izjemno prodajo. Preden je bil eden od prodajalcev odstranjen s platforme eBay, je prodal več kot 37.000 paketov domnevnih semen mavričnih vrtnic. Drug ponudnik je prodal več kot 1.300 paketov semen lažno predstavljenih sončnic.

Primer oglasa. FOTO: Posnetek Zaslona

Kupci po nakupu pogosto prejmejo semena povsem drugih rastlin, v nekaterih primerih pa pošiljke sploh ne vsebujejo uporabnih semen. Ker gre praviloma za izdelke nizke vrednosti, številni goljufije ne prijavijo, prodajalci pa lahko z razmeroma majhnimi stroški ustvarijo velik zaslužek. Težava pa ni zgolj finančna. Če kupci posejejo semena, ne da bi vedeli, za katero rastlino v resnici gre, lahko nehote razširjajo tujerodne ali celo invazivne rastlinske vrste. Te lahko predstavljajo tveganje za lokalne ekosisteme in izrivajo avtohtono rastlinstvo.

Primer oglasa. FOTO: Posnetki Zaslona

Na eBayu zavajajoče oglase odkrivajo s kombinacijo algoritmov, pregledov prodajalcev, nadzora s pomočjo umetne inteligence ter sodelovanja z regulatorji. Ob tem poudarjajo, da uporabnike spodbujajo k prijavi sumljivih oglasov, saj lahko ob ugotovljenih kršitvah ponudbe odstranijo in ukrepajo. Primer kaže, kako lahko umetna inteligenca poleg številnih uporabnih možnosti odpira tudi nove priložnosti za spletne goljufije. Strokovnjaki zato svetujejo, naj kupci semena in sadike naročajo le pri preverjenih ponudnikih ter naj bodo posebej previdni pri oglasih, ki obljubljajo rastline z videzom, kakršnega v naravi ni mogoče najti.

Primer oglasa. FOTO: Posnetek Zaslona