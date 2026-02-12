Pradedek (91) osvojil zlati medalji na trampolinu, že načrtuje nov izziv

Če človek dobro skrbi zase, so leta resnično samo številka. Dokaz za to je 91-letni Britanec Peter Quinney, ki se je po štiridesetih letih premora ponovno preizkusil na športnem tekmovanju. Čeprav ga je k udeležbi gnala skromna želja, da bi podprl svoje kolege iz kluba Spire Heights, je pobral kar dve zlati medalji za skok na trampolinu, eno v individualni in drugo v veteranski ekipni kategoriji. Na tekmi se je izkazal z izvajanjem zahtevnih elementov na telovadnem orodju, kot sta bila obrat za 360 stopinj in pristanek v sedečem položaju. Vaji sta zahtevni tudi za mlade, ki niso telovadci, kaj šele za nekoga, ki šteje več kot devetdeset pomladi, zato ni nič čudnega, da je občinstvo med Quinneyjevim nastopom ponorelo. Nekdanji britanski prvak iz leta 1960 in vojaški inštruktor je sicer še vedno zelo aktiven.

Vojaški inštruktor je v službi uril padalce.

Redno trenira v domačem Salisburyju, štiri ure na teden pa vodi vadbe za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. Devetdeseti rojstni dan je proslavil z uspešnim dvojnim saltom nazaj. Za stoletnico že načrtuje nov izziv, ki bo, pravi, dobrodelen. Peter namerava izvesti 100 saltov nazaj, da bi zbral denar za raziskave raka. Britanski prvak v skokih na trampolinu je postal daljnega leta 1960. Veliko Britanijo je zastopal na prvem mednarodnem tekmovanju v skokih na trampolinu in sodeloval na prvem svetovnem prvenstvu leta 1964 v Royal Albert Hallu v Londonu. V vojski je treniral padalce in celo testiral padala po vsem svetu. Pradedek pravi, da ga družina od nekdaj podpira. »Vse življenje sem počel nekoliko nenavadne stvari. Samoumevno se jim zdi, da bom naslednji teden mogoče ušpičil kaj malce neumnega,« se smeje. Po osvojitvi zlata pri 91 letih se je pošalil: »Ne razumem, zakaj je okoli tega toliko hrupa! Mislil sem, da bo zabavno, kar je tudi bilo, ampak nisem prepričan, da sem si zlato medaljo zaslužil!«