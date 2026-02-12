  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRVIČ PRVAK LETA 1960

Pradedek (91) osvojil zlati medalji na trampolinu, že načrtuje nov izziv

V skoku se je obrnil za 360 stopinj in navdušil gledalce.
Doma ga pri vsem, kar počne, podpirajo. FOTO: Profimedia
Doma ga pri vsem, kar počne, podpirajo. FOTO: Profimedia
A. J.
 12. 2. 2026 | 16:15
2:20
A+A-

Če človek dobro skrbi zase, so leta resnično samo številka. Dokaz za to je 91-letni Britanec Peter Quinney, ki se je po štiridesetih letih premora ponovno preizkusil na športnem tekmovanju. Čeprav ga je k udeležbi gnala skromna želja, da bi podprl svoje kolege iz kluba Spire Heights, je pobral kar dve zlati medalji za skok na trampolinu, eno v individualni in drugo v veteranski ekipni kategoriji. Na tekmi se je izkazal z izvajanjem zahtevnih elementov na telovadnem orodju, kot sta bila obrat za 360 stopinj in pristanek v sedečem položaju. Vaji sta zahtevni tudi za mlade, ki niso telovadci, kaj šele za nekoga, ki šteje več kot devetdeset pomladi, zato ni nič čudnega, da je občinstvo med Quinneyjevim nastopom ponorelo. Nekdanji britanski prvak iz leta 1960 in vojaški inštruktor je sicer še vedno zelo aktiven.

Vojaški inštruktor je v službi uril padalce.

Redno trenira v domačem Salisburyju, štiri ure na teden pa vodi vadbe za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. Devetdeseti rojstni dan je proslavil z uspešnim dvojnim saltom nazaj. Za stoletnico že načrtuje nov izziv, ki bo, pravi, dobrodelen. Peter namerava izvesti 100 saltov nazaj, da bi zbral denar za raziskave raka. Britanski prvak v skokih na trampolinu je postal daljnega leta 1960. Veliko Britanijo je zastopal na prvem mednarodnem tekmovanju v skokih na trampolinu in sodeloval na prvem svetovnem prvenstvu leta 1964 v Royal Albert Hallu v Londonu. V vojski je treniral padalce in celo testiral padala po vsem svetu. Pradedek pravi, da ga družina od nekdaj podpira. »Vse življenje sem počel nekoliko nenavadne stvari. Samoumevno se jim zdi, da bom naslednji teden mogoče ušpičil kaj malce neumnega,« se smeje. Po osvojitvi zlata pri 91 letih se je pošalil: »Ne razumem, zakaj je okoli tega toliko hrupa! Mislil sem, da bo zabavno, kar je tudi bilo, ampak nisem prepričan, da sem si zlato medaljo zaslužil!«

Pravi, da je bilo tekmovati predvsem zabavno. FOTO: Profimedia
Pravi, da je bilo tekmovati predvsem zabavno. FOTO: Profimedia

Več iz teme

trampolintekmovanjemedaljašportpraded
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
HMELBOJSI

Mitja igra na hmeljarko

Harmonika je poseben pečat ansambla, ki ga sestavljajo trije fantje in dekle. Lani so se prvič udeležili ptujskega festivala in za besedilo prejeli tretjo nagrado.
Mojca Marot12. 2. 2026 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Domači trači
PRELOMNICA

Tina Gaber Golob poka od ponosa, razloga pa njena postavna sestra

Temnolaski, ki bi lahko bili dvojčici, sta si zelo blizu.
12. 2. 2026 | 16:25
16:15
Bulvar  |  Zanimivosti
PRVIČ PRVAK LETA 1960

Pradedek (91) osvojil zlati medalji na trampolinu, že načrtuje nov izziv

V skoku se je obrnil za 360 stopinj in navdušil gledalce.
12. 2. 2026 | 16:15
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN

Kam je izginil Aleš (38)? Nazadnje so ga videli okoli 10. ure na območju Šenčurja

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
12. 2. 2026 | 16:05
16:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Kako naj jesta aktiven moški in ženska po 40. letu?

Ni problem v kruhu ali krompirju.
Miroslav Cvjetičanin12. 2. 2026 | 16:00
15:45
Lifestyle  |  Stil
NEKOLIKO DRUGAČE

Valentinovo: zapravljanje nikakor ni obveza, življenje ni film

Prav nič ni narobe, če smo na ta dan sami.
12. 2. 2026 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki