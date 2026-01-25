Raziskovalci z Univerze v Oxfordu v Angliji so izvedli raziskavo s pomočjo umetne inteligence ChatGPT. Vprašali so, kakšne lastnosti imajo prebivalci posameznih mest v Veliki Britaniji. Rezultati so bili večinoma zabavni, smešni in zanimivi, nekateri pa tudi na meji žaljivega. Tako sta bila na primer Cambridge in Oxford, sedeža dveh najstarejših in najprestižnejših univerz na svetu, pričakovano ocenjena kot najbolj inteligentni mesti, nasprotno pa so Middlesbrough izbrali kot najbolj neumno. Brighton je izstopal kot mesto z najbolj privlačnimi prebivalci, medtem ko so v Grimsbyju najmanj privlačni. Profesor Mark Graham, vodilni avtor raziskave, je opozoril, da ChatGPT ne preverja uradnih podatkov, ne govori z lokalnimi prebivalci in ne upošteva lokalnega konteksta. Namesto tega ponavlja tisto, kar je najpogosteje zaslediti v spletnih in objavljenih virih.

Vsako mesto ima svoje genije, meni ChatGPT.

Nas pa je zanimalo, kaj imajo umetni možgani povedati o slovenskih mestih. Izvedeli smo, da so prebivalci Ljubljane urbano samozavestni, Mariborčani pa topli, neposredni in srčni. Celjane ima ChatGPT za urejene in ambiciozne, Kranjčane pa za praktične, delavne in racionalne. Novomeščani so menda po dolenjsko zadržani, Koprčani pa naj bi se držali gesla Počasi in brez panike. Naša različica umetne inteligence je očitno bolj pametna kot tista, ki so jo uporabili angleški raziskovalci, saj je na vprašanje, kateri prebivalci veljajo za najlepše in kateri za najpametnejše, odgovorila, da je lepota stvar okusa, pamet pa je odvisna od tisoč stvari. »Zato naj ti odgovorim tako, kot bi ti odgovorili Slovenci v gostilni – z nasmehom: Najlepši? Vedno tisti iz tvojega mesta. Najbolj pametni? Spet naši. Vsako mesto ima svoje genije – samo včasih niso najglasnejši,« se je diplomatsko izmaknila odgovoru umetna pamet. Dodala pa je, da kroži stereotip o tem, da so najlepši prebivalci obalnih mest – Kopra, Izole in Pirana, saj jih odlikujeta mediteranski šarm in sproščen slog.