  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SE STRINJATE?

Praktični Kranjčani in zadržani Novomeščani: tako nas vidi umetna inteligenca

Po vzoru Britancev smo preverili, kaj o meščanih meni ChatGPT. Originalno vprašanje so postavili raziskovalci Univerze v Oxfordu.
Gorenjci iz Kranja so menda tudi delavni in racionalni. FOTO: Travellaggio Getty Images/istockphoto
Gorenjci iz Kranja so menda tudi delavni in racionalni. FOTO: Travellaggio Getty Images/istockphoto
A. J.
 25. 1. 2026 | 15:15
2:32
A+A-

Raziskovalci z Univerze v Oxfordu v Angliji so izvedli raziskavo s pomočjo umetne inteligence ChatGPT. Vprašali so, kakšne lastnosti imajo prebivalci posameznih mest v Veliki Britaniji. Rezultati so bili večinoma zabavni, smešni in zanimivi, nekateri pa tudi na meji žaljivega. Tako sta bila na primer Cambridge in Oxford, sedeža dveh najstarejših in najprestižnejših univerz na svetu, pričakovano ocenjena kot najbolj inteligentni mesti, nasprotno pa so Middlesbrough izbrali kot najbolj neumno. Brighton je izstopal kot mesto z najbolj privlačnimi prebivalci, medtem ko so v Grimsbyju najmanj privlačni. Profesor Mark Graham, vodilni avtor raziskave, je opozoril, da ChatGPT ne preverja uradnih podatkov, ne govori z lokalnimi prebivalci in ne upošteva lokalnega konteksta. Namesto tega ponavlja tisto, kar je najpogosteje zaslediti v spletnih in objavljenih virih.

Vsako mesto ima svoje genije, meni ChatGPT.

Nas pa je zanimalo, kaj imajo umetni možgani povedati o slovenskih mestih. Izvedeli smo, da so prebivalci Ljubljane urbano samozavestni, Mariborčani pa topli, neposredni in srčni. Celjane ima ChatGPT za urejene in ambiciozne, Kranjčane pa za praktične, delavne in racionalne. Novomeščani so menda po dolenjsko zadržani, Koprčani pa naj bi se držali gesla Počasi in brez panike. Naša različica umetne inteligence je očitno bolj pametna kot tista, ki so jo uporabili angleški raziskovalci, saj je na vprašanje, kateri prebivalci veljajo za najlepše in kateri za najpametnejše, odgovorila, da je lepota stvar okusa, pamet pa je odvisna od tisoč stvari. »Zato naj ti odgovorim tako, kot bi ti odgovorili Slovenci v gostilni – z nasmehom: Najlepši? Vedno tisti iz tvojega mesta. Najbolj pametni? Spet naši. Vsako mesto ima svoje genije – samo včasih niso najglasnejši,« se je diplomatsko izmaknila odgovoru umetna pamet. Dodala pa je, da kroži stereotip o tem, da so najlepši prebivalci obalnih mest – Kopra, Izole in Pirana, saj jih odlikujeta mediteranski šarm in sproščen slog.

Za najlepše pri nas naj bi veljali prebivalci obalnih mest. FOTO: Sanjatosi/Getty Images
Za najlepše pri nas naj bi veljali prebivalci obalnih mest. FOTO: Sanjatosi/Getty Images

Več iz teme

umetna inteligencaSlovencimnenjestereotipi
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
SE STRINJATE?

Praktični Kranjčani in zadržani Novomeščani: tako nas vidi umetna inteligenca

Po vzoru Britancev smo preverili, kaj o meščanih meni ChatGPT. Originalno vprašanje so postavili raziskovalci Univerze v Oxfordu.
25. 1. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
RAZBIJALA JE MITE

Kralju Karlu je vrnila darilo: kaj je počela najbolje plačana japonska gejša

Navdihnila je znameniti film, a ko ga je videla, je vložila tožbo.
25. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
STOP ALKOHOLU

Trije ključni razlogi, da se pitje alkohola ne splača več

Zakaj opustitev alkohola dolgoročno spremeni telo?
Miroslav Cvjetičanin25. 1. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ste videli ta prometni znak na slovenskih cestah? Večina ne ve, kaj pomeni, pa vi? (FOTO)

Vas je ta znak pri Brniku že zmedel? Inštruktorica vožnje Marjetka Kramžar je pojasnila, kaj prometni znak pomeni.
Nina Čakarić25. 1. 2026 | 14:45
13:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROMETNA NESREČA

Strašna tragedija: v predoru na avtocesti umrl 29-letnik, 24-letnik hudo poškodovan

Do nesreče je prišlo na Hrvaškem iz smeri Delnic proti Reki.
25. 1. 2026 | 13:57
13:27
Bulvar  |  Glasba in film
V STOŽICAH

Razprodani v rekordnem času, Blaž Švab: »Razjokal sem se. Od sreče«

Modrijani se pripravljajo na kar dve Noči Modrijanov.
Mojca Marot25. 1. 2026 | 13:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki