Pravljični prizor: na tisoče lampijonov je poletelo za mir in upanje (FOTO)

Na otoku Java v Indoneziji so bili konec tedna priča pravljičnemu prizoru. Na večer polne lune je nebo nad mogočnim templjem Borobudur razsvetlilo na tisoče lampijonov, ki so se počasi dvigali v temo. Prizor, ki jemlje dih, je bil del slavnosti za veliki budistični praznik vesak.

Lampijoni niso bili le kulisa za obiskovalce in fotografe. Za vernike simbolizirajo mir, upanje, molitev in razsvetljenje. Ko so se dvigovali nad starodavni tempelj, so v nebo odnašali željo po notranjem miru in premagovanju teme, nevednosti ter trpljenja. Dogodek pritegne tako budiste kot številne opazovalce. Letos je v nebo poletelo več tisoč lampijonov miru. Borobudur spada med največje budistične spomenike, gradili so ga v 8. in 9. stoletju med vladavino dinastije Syailendra, leta 1991 pa so ga vpisali na Unescov seznam svetovne dediščine.

Vesak je za budiste izjemno pomemben dan. Verniki se na ta praznik spominjajo rojstva, razsvetljenja in smrti Sidarte Gautame Bude. Datum določajo po staroindijskem lunarnem koledarju, zato praznik po našem koledarju največkrat pade v april, maj ali začetek junija, lahko pa se razlikuje tudi glede na državo in budistično tradicijo.

Najpomembnejši trenutek praznika izračunajo vsako leto, in tokrat se je zgodil ob 15.44. Takrat so se začeli molitve, meditacija, blagoslovi in drugi obredi, ki se jih je letos udeležilo približno 23.000 vernikov, spuščanja lampijonov pa še dodatnih 10.000.