RAZSTAVA SODOBNE UMETNOSTI

Pred egipčanskimi piramidami stojijo instalacije znanih umetnikov (FOTO)

Pogovor s 4500 leti zgodovine.
 14. 11. 2025 | 14:35
Pred piramidami v Gizi blizu Kaira so v okviru razstave sodobne umetnosti Večno je zdaj (Forever is Now) na ogled instalacije znanih mednarodnih umetnikov. Na ogled je tudi slovito delo Italijana Michelangela Pistoletta Tretji paradiž, ki ga sestavljajo tri metre visok ogledalni obelisk in vrsta blokov, ki v pesku predstavljajo matematični simbol za neskončnost. Po besedah koordinatorja gradnje v Pistolettovi ekipi Francesca Saveria Teruzzija so na petih celinah v 60 državah pripravili že več kot 2000 dogodkov, sporočilo instalacije pa je doseglo približno pet milijonov ljudi.

Na ogled bodo do 6. decembra

Francosko-beninski umetnik King Houndekpinkou se predstavlja z instalacijo Beli totem luči, s stebrom, ki je sestavljen iz keramičnih fragmentov iz tovarne v Kairu. »To je priložnost za pogovor s 4500 leti ali več zgodovine,« je povedal za AFP. Južnokorejski umetnik Džongkju Park je za izdelavo geometrijske strukture Koda večnosti uporabil mere Velike piramide v Gizi, tisoč majhnih cilindričnih akrilnih ogledal, zasajenih v pesek, pa sestavlja pesem v Morsejevi abecedi, ki predstavlja dialog med legendarnim ustanoviteljem prvega korejskega kraljestva Tangunom in egipčanskim faraonom.

Portugalski umetnik Alexandre Farto, bolj znan kot Vhils, je v Kairu in drugod po svetu zbiral vrata za brikolaž, ki naj bi spominjal na arheološki proces. Na razstavi sodeluje še šest umetnikov, med njimi Mert Ege Kose iz Turčije, Nadim Karam iz Libanona, Ana Ferrari iz Brazilije, Salha Al Masri iz Egipta in ruska skupina Recycle Group. Instalacije v Gizi bodo na ogled do 6. decembra.

