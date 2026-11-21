Novembra 1926 je ameriški predsednik Calvin Coolidge za zahvalni dan prejel nenavadno darilo iz Misisipija: živega rakuna, ki naj bi po zagotovilih pošiljateljice imel nadvse slasten okus. A namesto da bi žival končala v pečici, jo je predsednik pomilostil, zgodba o rakunu v Beli hiši pa razkriva skoraj pozabljeno ameriško kulinarično zgodovino, piše portal Atlas Obscura.

Časopisi so takrat na veliko poročali, da bo predsednik kosmato darilo najverjetneje prihranil za kaj drugega kot za večerjo, kar se je tudi zgodilo. Rakunja samica je za božič dobila ovratnico z vgraviranim imenom Rebecca in postala hišna ljubljenka predsedniške družine. V Beli hiši je ostala do konca njegovega mandata, oboževala je koruzne kolačke, in se, kot je zapisala prva dama Grace Coolidge, najraje igrala v vodi v kopalni kadi s kosom mila. Leta 1928 so jo podarili živalskemu vrtu, kjer pa se ni mogla privaditi na družbo divjih vrstnikov in je kmalu poginila.

Od hrane sužnjev do meščanskih restavracij

Čeprav se danes zdi zamisel o pečenem rakunu za praznično večerjo nenavadna, je bilo meso te živali stoletja pomemben del ameriške prehrane, kot piše portal Atlas Obscura. Navado so od staroselcev prevzeli zasužnjeni Afričani na ameriškem jugu, saj je sama beseda rakun izpeljana iz staroselskega izraza za tistega, ki praska z rokami. Ker sužnji podnevi niso smeli loviti, so jim lastniki plantaž dovolili, da ponoči s pastmi lovijo rakune. Tako so prisilnim delavcem zagotovili nujne beljakovine, ne da bi jim morali zaupati orožje.

Danes se zdi zamisel o pečenem rakunu za praznično večerjo nenavadna. Simbolična fotografija. FOTO: Ivan Kyryk Getty Images

V poznem 19. stoletju se je jed razširila po vsej državi. Revni belci, temnopolti in staroselci so pogosto živeli skupaj in delili iste navade, lov na rakune pa je reševal dve težavi hkrati: družinam je prinesel meso ter zaslužek od krzna, hkrati pa je zmanjšal škodo na zelenjavnih vrtovih, kjer so ti vsejedi kosmatinci uničevali pridelek.

Rakun se je sčasoma povzpel celo na jedilnike srednjega sloja. Žive ali očiščene so prodajali na tržnicah vse do New Yorka, znašli pa so se tudi v restavracijah in priznanih kuharskih knjigah. Leta 1926 je bil torej rakun povsem sprejemljivo darilo za predsednika države.

Danes le še kot podeželska tradicija in preizkus za politike

Z vzponom industrijske živinoreje v 20. stoletju se je odnos do mesa spremenil. Poceni svinjina, piščanec in govedina so izrinili divjačino, rakun pa se je v mestih znašel na slabem glasu kot simbol revščine. Od njega so se oddaljili tudi temnopolti Američani, ki so se množično selili v mesta in niso želeli ohranjati spomina na čase suženjstva.

Kljub temu tradicija ni povsem izumrla. V nekaterih podeželskih skupnostih na ameriškem jugu in srednjem zahodu še danes prirejajo dobrodelne večerje z rakunjim mesom. V Arkansasu na takšnem dogodku že desetletja zbirajo denar za štipendije študentov, večerja pa je postala tudi nekakšen krst za lokalne politike. Če želijo pridobiti glasove podeželskih volivcev, morajo pred kamerami brez oklevanja pojesti kos tradicionalne rakunje pečenke.