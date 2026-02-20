  • Delo d.o.o.
PREROK POGUBE

Prerok, ki je pravilno napovedal covid, zdaj opozarja: »Čaka nas še eno težavno leto« (VIDEO)

Bo leto 2026 spremenilo pravila igre?
Craig Hamilton-Parker FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
Craig Hamilton-Parker FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
A. G.
 20. 2. 2026 | 07:25
 20. 2. 2026 | 07:25
4:05
Moderni vidci redko napovedujejo dobre čase. Psihik, ki mu sledilci pravijo »Prerok pogube«, je delil svoje napovedi za prihajajoče leto – in kot pove njegovo ime, niso ravno optimistične. Craig Hamilton-Parker si je ustvaril spletno sledilno bazo tako, da trdi, da je predvidel smrt britanske kraljice Elizabete II., pandemijo covida-19 in diagnozo raka pri britanskemu kralju Karlu III. Zdaj pa pravi, da nas čaka še eno težavno leto.

Hamilton-Parker pravi, da sodeluje z ženo Jane in starodavnimi indijskimi Nadi besedili, ki mu pomagajo pri prerokbah. Na njegovem YouTube kanalu napoveduje v letu 2026 več vojne, okoljskih težav in političnih pretresov. Za leto 2026 je napovedal velik globalni konflikt in napoveduje burno in nevarno leto.

Napovedu o Donaldu Trumpu

Stalnica napovedi vseh sodobnih jasnovidcev – od živega Nostradamusa Athosa Saloméja do perujskih šamanov in Nicolasa Aujule – je predsednik ZDA Donald Trump, ki močno zaznamuje tudi Craigove nedavne trditve na YouTubu. Na vprašanje gledalca o možnosti, da bi Trump iskal tretji mandat, je Craig namignil, da bi naslednje ameriške volitve lahko zasenčili širši globalni konflikti. »Vem, da je veliko ljudi to kritiziralo, češ da tretji mandat ni mogoč, ker je zapisano v ustavi – toda kdo ve? Svet se je tako zelo spremenil,« je dejal o možnostih, da bi imel Trump tretji ali celo četrti mandat.

Nadaljeval je s sklicevanjem na nedavne politične dogodke, kot sta ugrabitev Nicolása Madura in morebitna priključitev Grenlandije, ter dodal: »Nekaj se bo zgodilo, kar bo preobrnilo obstoječa pravila, in to obdobje bo čas velikega konflikta.« Craig je namignil na morebitno zavezništvo med Kitajsko in Rusijo kot sprožilec takšnega scenarija. »Imam občutek, da bomo v tem obdobju v letu 2026 videli številne konflikte,« je dodal.

Napovedi Iran in Grenlandija

FOTO: Truth Social Truth Social
FOTO: Truth Social Truth Social

Psihik je nato usmeril pozornost na dve veliki možni žarišči napetosti z ZDA – Grenlandijo in Iran. »Videli bomo zelo ciljno usmerjene napade – ne le na vodstvo, temveč tudi na preostale jedrske objekte, ker ne morejo ostati nedotaknjeni. Tudi če bi država prešla v demokracijo, bi ostalo vprašanje, ali bi Iran še vedno lahko bil jedrska sila,« je dejal. »Revolucije ne vodijo vedno do izidov, na katere ljudje upajo; včasih prevzamejo oblast še slabši režimi. Ne pravim, da se bo to zgodilo tukaj, vendar je to tveganje.«

Craigove besede bodo verjetno zvenele precej zlovešče vsem, ki spremljajo aktualne novice, saj je ameriška administracija nedavno premestila lovska letala na Bližnji vzhod zaradi zastoja glede iranskega jedrskega programa. Medtem meni, da imajo interesi ZDA na Grenlandiji »malo opraviti z vojsko« in da je ozemlje »strateško pomembno« zaradi kritičnih mineralnih virov.

Kaj je še napovedal Craig Hamilton-Parker?

Drugje je Craig napovedal, da bo avgusta 2026 plinski oblak prekril celotno Japonsko ter zaton Nata, pri čemer naj bi se do leta 2030 pojavilo novo svetovno telo za vzdrževanje reda. Vendar je Craig opozoril, da se njegove napovedi vedno lahko spremenijo, in dodal: »Nadi nauki poudarjajo, da se prihodnost lahko spremeni. Del razloga, zakaj to delim, je spodbuditi ljudi, da pošiljajo pozitivne misli, molitve in vizualizacije, da bi pomagali zmanjšati vpliv.«

Kar je precej priročen izhod v sili, če se katera od njegovih napovedi izkaže za napačno. Ljudem je prav tako svetoval, naj ostanejo optimistični, saj naj bi se »po teh burnih časih pojavil bolj stabilen svet«.»Priča smo zadnjim stopnjam težkega obdobja, preden nastopi boljše,« je dejal, poroča LADbible.

