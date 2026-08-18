Prerok pogube napoveduje vojno petih držav, ki naj bi izbruhnila še letos (VIDEO)

Britanski jasnovidec in pisatelj Craig Hamilton-Parker, ki ga nekateri označujejo za »preroka pogube« oziroma »novega Nostradamusa«, je objavil novo napoved o prihodnosti sveta. Po njegovih besedah naj bi pred koncem letošnjega leta izbruhnil katastrofalen konflikt, v katerega bi bilo lahko vpletenih najmanj pet držav. Hamilton-Parker ima po lastnih navedbah in navedbah njegovih podpornikov precejšen seznam napovedi, ki naj bi se kasneje uresničile. Med drugim naj bi predvidel brexit in zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA leta 2016. Trdi tudi, da je že pred pandemijo koronavirusa opozarjal na širjenje bolezni, podobne gripi, ki naj bi zajela ves svet. Prav tako naj bi napovedal odstop nekdanje britanske premierke Therese May in prihod Borisa Johnsona na položaj predsednika britanske vlade.

Letos je Hamilton-Parker trdil, da je predvidel tudi smrt iranskega ajatole Alija Hameneja zaradi ameriških napadov ter napad na iranske jedrske objekte. Prav zaradi vrste njegovih domnevno pravilnih napovedi nekateri njegovo najnovejše opozorilo jemljejo precej resno.

Napoved vojne petih držav

Hamilton-Parker je pred kratkim v videoposnetku na YouTubu, ki ga je delil s približno 243.000 naročniki, predstavil svojo najnovejšo napoved. Po njegovih besedah naj bi se pred koncem leta 2026 začel konflikt, v katerega bi bilo lahko vpletenih kar pet držav. Pri svojih napovedih se britanski jasnovidec opira na tradicionalno indijsko prakso, imenovano Nadi. Ta temelji na proučevanju starodavnih rokopisov na palmovih listih, za katere naj bi vsebovali informacije o prihodnjih dogodkih.

Tokrat Hamilton-Parker poudarja, da njegova napoved ni nastala na podlagi enega samega zapisa ali enega branja, temveč naj bi izhajala iz več različnih branj. »Mislim, da lahko sestavimo sliko o tem, kaj se dogaja v svetu. To prihaja iz številnih različnih branj, ne samo iz enega lista in ne samo iz enega Nadija,« je povedal gledalcem. Po njegovih besedah je prav zaradi tega napoved še bolj zanimiva. »Imamo opozorilno obdobje med letoma 2026 in 2027. To je eno od velikih alarmnih obdobij, o katerih sem veliko govoril v svojih napovedih,« je dejal.

Nato je svojo napoved časovno še bolj natančno opredelil. »Med avgustom in septembrom 2026 je omenjena povezava z naraščajočimi vojnami in mednarodnimi konflikti,« je dejal. »Do oktobra 2026 – torej je to praktično že pred nami – eno od branj nakazuje, da bi bilo lahko v konflikt vpletenih kar pet držav. To je tik pred vrati.«

»Živimo v zelo temnih časih«

Hamilton-Parker je že junija v videoposnetku predstavil precej črnogledo oceno trenutnega dogajanja po svetu. »Živimo v precej temnih časih, kajne? Zdi se mi, da živimo v obdobju, ko ima veliko ljudi občutek, da je svet popolnoma ponorel. Toda ali je pred nami tudi upanje?« se je spraševal. »Ali obstaja nekaj dobrega? Pogosto mi pravite: 'Craig, včasih napoveduješ zelo temne stvari in temne stvari so okoli nas in še bodo.' Toda ali je na koncu tunela svetloba?«

Po njegovih besedah je ob pogledu na svet danes skoraj povsod mogoče zaznati strah. »Če pogledamo okoli sebe, se zdi, da je povsod strah. Povsod je strah. Imamo vojno in govorice o vojni. In tudi ko se zdi, da se bo neka situacija končala, pride nekaj drugega in vse zaplete. Zdi se, kot da smo na spolzkem pobočju,« je dejal.

Ob tem je opozoril tudi na družbene nemire. »Vsaka od naših držav je na robu revolucij in smo na popolni prelomni točki – ne samo tukaj v Veliki Britaniji, ampak tudi v ZDA in po svetu.« Po njegovih besedah česa podobnega svet ni doživel vse od začetka druge svetovne vojne. »Priča smo tudi političnemu propadanju. Nihče od nas več ne zaupa svojim voditeljem. Nihče od nas nima več vere v to, kar se dogaja,« je dejal.

Kljub vsemu vidi tudi upanje

Kljub precej temačnim napovedim Hamilton-Parker meni, da upanje še ni izgubljeno. Prepričan je, da se bo v ozadju teh temačnih dogodkov odvijalo tudi nekaj pozitivnega oziroma da prihaja obdobje, ki bi lahko prineslo določeno obliko upanja. Britanski jasnovidec je sicer že pred tem objavil številne napovedi za leto 2026, med katerimi so bile tudi precej dramatične napovedi o prihodnosti svetovne politike in mednarodnih odnosov.

Njegove najnovejše napovedi za zdaj ostajajo zgolj napovedi in jih ni mogoče znanstveno potrditi. Ali bo do konca leta 2026 dejansko prišlo do konflikta, v katerega bo vpletenih pet držav, bo pokazal čas, poroča LADbible.