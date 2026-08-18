  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRED JESENJO NAJ BI SE VSE ZAOSTRILO

Prerok pogube napoveduje vojno petih držav, ki naj bi izbruhnila še letos (VIDEO)

Britanski jasnovidec Craig Hamilton-Parker, ki si je prislužil vzdevek »novi Nostradamus«, je objavil novo skrb vzbujajočo napoved.
Craig Hamilton-Parker FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
Craig Hamilton-Parker FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
A. G.
 18. 8. 2026 | 17:05
5:21
A+A-

Britanski jasnovidec in pisatelj Craig Hamilton-Parker, ki ga nekateri označujejo za »preroka pogube« oziroma »novega Nostradamusa«, je objavil novo napoved o prihodnosti sveta. Po njegovih besedah naj bi pred koncem letošnjega leta izbruhnil katastrofalen konflikt, v katerega bi bilo lahko vpletenih najmanj pet držav. Hamilton-Parker ima po lastnih navedbah in navedbah njegovih podpornikov precejšen seznam napovedi, ki naj bi se kasneje uresničile. Med drugim naj bi predvidel brexit in zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA leta 2016. Trdi tudi, da je že pred pandemijo koronavirusa opozarjal na širjenje bolezni, podobne gripi, ki naj bi zajela ves svet. Prav tako naj bi napovedal odstop nekdanje britanske premierke Therese May in prihod Borisa Johnsona na položaj predsednika britanske vlade.

Letos je Hamilton-Parker trdil, da je predvidel tudi smrt iranskega ajatole Alija Hameneja zaradi ameriških napadov ter napad na iranske jedrske objekte. Prav zaradi vrste njegovih domnevno pravilnih napovedi nekateri njegovo najnovejše opozorilo jemljejo precej resno.

Napoved vojne petih držav

Hamilton-Parker je pred kratkim v videoposnetku na YouTubu, ki ga je delil s približno 243.000 naročniki, predstavil svojo najnovejšo napoved. Po njegovih besedah naj bi se pred koncem leta 2026 začel konflikt, v katerega bi bilo lahko vpletenih kar pet držav. Pri svojih napovedih se britanski jasnovidec opira na tradicionalno indijsko prakso, imenovano Nadi. Ta temelji na proučevanju starodavnih rokopisov na palmovih listih, za katere naj bi vsebovali informacije o prihodnjih dogodkih.

Tokrat Hamilton-Parker poudarja, da njegova napoved ni nastala na podlagi enega samega zapisa ali enega branja, temveč naj bi izhajala iz več različnih branj. »Mislim, da lahko sestavimo sliko o tem, kaj se dogaja v svetu. To prihaja iz številnih različnih branj, ne samo iz enega lista in ne samo iz enega Nadija,« je povedal gledalcem. Po njegovih besedah je prav zaradi tega napoved še bolj zanimiva. »Imamo opozorilno obdobje med letoma 2026 in 2027. To je eno od velikih alarmnih obdobij, o katerih sem veliko govoril v svojih napovedih,« je dejal.

Nato je svojo napoved časovno še bolj natančno opredelil. »Med avgustom in septembrom 2026 je omenjena povezava z naraščajočimi vojnami in mednarodnimi konflikti,« je dejal. »Do oktobra 2026 – torej je to praktično že pred nami – eno od branj nakazuje, da bi bilo lahko v konflikt vpletenih kar pet držav. To je tik pred vrati.«

»Živimo v zelo temnih časih«

Hamilton-Parker je že junija v videoposnetku predstavil precej črnogledo oceno trenutnega dogajanja po svetu. »Živimo v precej temnih časih, kajne? Zdi se mi, da živimo v obdobju, ko ima veliko ljudi občutek, da je svet popolnoma ponorel. Toda ali je pred nami tudi upanje?« se je spraševal. »Ali obstaja nekaj dobrega? Pogosto mi pravite: 'Craig, včasih napoveduješ zelo temne stvari in temne stvari so okoli nas in še bodo.' Toda ali je na koncu tunela svetloba?«

Po njegovih besedah je ob pogledu na svet danes skoraj povsod mogoče zaznati strah. »Če pogledamo okoli sebe, se zdi, da je povsod strah. Povsod je strah. Imamo vojno in govorice o vojni. In tudi ko se zdi, da se bo neka situacija končala, pride nekaj drugega in vse zaplete. Zdi se, kot da smo na spolzkem pobočju,« je dejal.

Ob tem je opozoril tudi na družbene nemire. »Vsaka od naših držav je na robu revolucij in smo na popolni prelomni točki – ne samo tukaj v Veliki Britaniji, ampak tudi v ZDA in po svetu.« Po njegovih besedah česa podobnega svet ni doživel vse od začetka druge svetovne vojne. »Priča smo tudi političnemu propadanju. Nihče od nas več ne zaupa svojim voditeljem. Nihče od nas nima več vere v to, kar se dogaja,« je dejal.

Kljub vsemu vidi tudi upanje

Kljub precej temačnim napovedim Hamilton-Parker meni, da upanje še ni izgubljeno. Prepričan je, da se bo v ozadju teh temačnih dogodkov odvijalo tudi nekaj pozitivnega oziroma da prihaja obdobje, ki bi lahko prineslo določeno obliko upanja. Britanski jasnovidec je sicer že pred tem objavil številne napovedi za leto 2026, med katerimi so bile tudi precej dramatične napovedi o prihodnosti svetovne politike in mednarodnih odnosov.

Njegove najnovejše napovedi za zdaj ostajajo zgolj napovedi in jih ni mogoče znanstveno potrditi. Ali bo do konca leta 2026 dejansko prišlo do konflikta, v katerega bo vpletenih pet držav, bo pokazal čas, poroča LADbible.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Craig Hamilton-ParkernapovediprihodnostvojnajasnovidecNostradamusPrerok pogube
ZADNJE NOVICE
23:15
Novice  |  Svet
VEČ KOT 9000 SLEDILCEV

Ta hrček je res pravi športnik, ne boste verjeli, koliko preteče v eni noči

Mollie je postal pravi spletni zvezdnik, sledilci ga spremljajo prek športne aplikacije.
18. 8. 2026 | 23:15
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Razgibavanje

Potrebna je samo ustrezna motivacija ...
Marko Kočevar18. 8. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Glas

Ženske, ki so toliko desetletij povzročale hrup, so odšle tja, kjer signala ni. A njihov signal je ostal.
Gordana Stojiljković18. 8. 2026 | 22:25
21:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Po planinski poti v zeleni svet nad Žirmi (FOTO)

Odpravili smo se v Goropeke in se sprehodili po slovenskem podeželju.
18. 8. 2026 | 21:17
21:06
Novice  |  Svet
NEPOJASNJEN POJAV

Kaj se dogaja na obalah Amerike in Evrope? Na plažah našli desetine poginulih morskih psov (VIDEO)

Natančen vzrok pogina še ni znan, vendar strokovnjaki izključujejo zastrupitev ali bolezen.
18. 8. 2026 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
POČITNICE

Lenobni Štras: po gorskem oddihu še morski (Suzy)

Malo glasbe, malo druženja, a očitno tudi nekaj dela na vrtu.
18. 8. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANCE

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Slovenske novice12. 8. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANCE

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Slovenske novice12. 8. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Slovenske novice12. 8. 2026 | 11:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki