  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRUMP MORDA TRETJIČ PREDSEDNIK?

Prerok pogube, znan tudi kot novi Nostradamus, napoveduje temačne posledice vojne v Iranu (VIDEO)

Jasnovidec Craig Hamilton-Parker je izdal zastrašujoče opozorilo o vojni v Iranu.
Craig Hamilton-Parker FOTO: Youtube, zaslonski posnetek
A. G.
 20. 3. 2026 | 18:36
2:57
A+A-

Jasnovidec, ki se imenuje »Prerok pogube«, je delil svojo napoved o posledicah vojne v Iranu. Minilo je 20 dni, odkar sta ZDA in Izrael izvedli usklajene napade na iranske jedrske objekte. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da še ni pripravljen skleniti dogovora za konec vojne, Craig Hamilton-Parker meni, da bi to lahko ustvarilo »popolno nevihto« skupaj s konfliktom v Ukrajini in podnebnimi spremembami. Hamilton-Parker, ki trdi, da je pravilno napovedal Trumpovo zmago na predsedniških volitvah 2016 in pandemijo koronavirusa, pravi, da bosta globalno segrevanje ter konflikti v Iranu in Ukrajini povzročila pomanjkanje hrane in zdravil v Veliki Britaniji do konca leta.

Britanski ustvarjalec vsebin, pogosto imenovan »Novi Nostradamus«, je v nedavnem videu dejal: »Imeli smo slabo vreme, in v vsej Evropi je bilo res slabo vreme in poplave, kjer se je Golfska tokovna struja umaknila. Ko smo šli v Italijo, so tudi oljčne nasade popolnoma presahnile. In veliko pomanjkanj je bilo posledica motenih vremenskih vzorcev. A poleg tega imamo tudi motene trgovinske vzorce. Žitne žetve v Ukrajini so prav tako ogrožene.«

Tretji mandat Trumpa?

Hamilton-Parker je nadaljeval, da bodo okoliščine privedle do tega, da bodo »revnim podelili bone za hrano«, da bodo preživeli. Glede na to je dejal, da bi Trump, če bi globalni konflikti nadaljevali, lahko celo poskušal s tretjim mandatom. Trenutno mu kot predsedniku ostajata dve leti in 10 mesecev. Kot pojasnjuje Cornerstone Law Firm, 22. amandma omejuje ameriškega predsednika na dva mandata, vendar nikoli popolnoma ne preprečuje, da bi oseba ponovno služila.

Omejuje le, da oseba ne more biti ponovno izvoljena za predsednika – ne pa tudi, da ne more opravljati funkcije –, kar pušča pravno luknjo. »Da ponovim, kar sem takrat rekel: čutil sem, da bo prišel kakšen velik globalni konflikt, morda vpleten Tajvan,« je pojasnil Parker. »Gledano zdaj, lahko gre za katerikoli globalni konflikt. Vem, da so mnogi to kritizirali, rekoč, da tretji mandat ni možen, ker piše v Ustavi – a kdo ve? Stvari so se v svetu tako zelo spremenile.«

Drugi način, kako postati predsednik, je biti izbran s strani Predstavniškega doma. To se zgodi le, če nobeden kandidat ne doseže večine volilnih glasov. Tudi sam Trump je večkrat obravnaval možnost tretjega mandata, enkrat celo dejal, da se »ne šali« glede tretjega mandata, hkrati pa izključil pravno luknjo, poroča LADbible.

Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki