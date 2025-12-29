Prerokba Babe Vange, ki bo spremenila človeštvo: stik z nezemljani že ta teden?!

Slepa jasnovidka je po poročanju tujih medijev pravilno napovedala napade na newyorška dvojčka 11. septembra 2001 in pandemijo covida-19, tudi zato je Baba Vanga, ki je umrla leta 1996, med teoretiki zarot postala kultna figura. Ta status pa si bo lahko kmalu še bolj utrdila. Ena njenih prerokb za leto 2025 namreč trdi, da bodo ljudje vzpostavili stik z nezemeljsko civilizacijo, kar pa naj bi bilo povezano s televizijskim prenosom, ki naj bi ga spremljal ves svet. Kaj naj bi to bilo, ostaja neznanka, ker pa se leto izteka, možnosti ni prav veliko. Lahko bi šlo za afriški pokal narodov v nogometu in praznovanje novega leta na različnih koncih sveta. Vanga je opisala, da se bo med dogodkom na nebu pojavil neznani leteči predmet, »nova svetloba na nebu«, ki bo človeštvu omogočila prvi stik z nezemljani, ta pa naj ne bi predstavljal grožnje, temveč vir odgovorov, pravi prepokba slovite Bolgarke. Baba Vanga sicer ni pustila nobenih zapisov svojih prerokb in videnj. Večina informacij izvira iz pripovedi njene nečakinje Krasimire Stoyanove in drugih privržencev, ki so po njeni smrti ovekovečili njene domnevne vizije, jih pa mnogi obtožujejo, da so si jih napačno razlagali.

Lahko bi šlo za vesoljsko ladjo

Mnogi so sicer pričakovali, da se bo omenjena prerokba o stiku z nezemljani uresničila že 5. decembra, ko je potekal žreb ekip za svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je spremljalo na milijarde gledalcev, kar pa se ni zgodilo. Nekateri uporabniki družbenih omrežij sicer trdijo, da se je prerokba že uresničila, ko je 19. decembra precej blizu Zemlje letel skrivnostni objekt 3I/ATLAS. NASA in drugi strokovnjaki menijo, da gre za komet, a del javnosti in celo vsaj en ugleden raziskovalec pa verjamejo, da bi lahko šlo za vesoljsko ladjo. Nekateri, ki so prerokbo o »svetlobi na nebu« preučili, medtem omenjajo, da bi lahko za svetloba pomenila meteorski roj, severni sij ali pričakovano supernovo zvezde T Coronae Borealis, oddaljeno 3000 svetlobnih let, ki bi bila lahko vidna z Zemlje, poroča dailymail.co.uk.