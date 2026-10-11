Pretresljiva zgodba Miljana, ki je preživel napad medveda: »Poslušal sem, kako mi drobi lobanjo«

Šestinštiridesetletni Miljan Grubač, naravovarstvenik v črnogorskem Krajinskem parku Piva, je preživel silovit napad rjavega medveda, ki ga je doletel med lovom v bližini vasi Stabna. Svojo osupljivo izkušnjo je podrobno opisal v dokumentarnem filmu.

Grubač, ki kot naravovarstvenik dela že približno desetletje, je bil dolgo prepričan, da so divje živali pred ljudmi previdne ali celo plašne. Medveda je v naravi srečal že več kot stokrat in veljal za zagovornika teze, da se žival ob človeškem hrupu raje umakne. A tistega dne so se stvari razvile povsem drugače.

Med lovom na divje prašiče je nenadoma zaslišal rjovenje, v naslednjem trenutku pa ga je napadla žival. Medved ga je zgrabil za glavo in ga z lastno težo potegnil za sabo po strmem pobočju. Kot se spominja Grubač, mu je strmina paradoksalno rešila življenje, saj si ga žival na neravnem terenu ni mogla popolnoma podjarmiti. Medved mu je med kotaljenjem z zobmi stiskal lobanjo, medtem ko se je sam poskušal rešiti z vsemi močmi. V izjemno dramatičnih trenutkih mu je uspelo živali zabiti prst v oko, nakar ga je medved za kratek čas izpustil, nato pa napad nadaljeval in ga poškodoval po celotnem telesu.

Udaril tudi drugič

Napada je bilo po mučnih nekaj minutah nenadoma konec. Medved se je umaknil, poškodovani naravovarstvenik pa je začel klicati na pomoč. Njegov telefon je bil uničen, klici pa so žival znova privabili nazaj. Medved ga je ponovno potegnil po pobočju in ga znova napadel, preden se je dokončno umaknil. Grubač je nato v popolni tišini prehodil oziroma se po zadnjici odplazil približno sto metrov stran, kjer so ga naposled našli drugi lovci.

Zaradi hudih poškodb, predvsem na predelu obraza, so ga s helikopterjem nemudoma prepeljali v bolnišnico v Podgorici, kasneje pa na nadaljnje zdravljenje na Vojaško-medicinsko akademijo v Beogradu. Zdravniki so njegove poškodbe primerjali s tistimi ob eksploziji ali hudih vojnih ranah, saj je imel poškodovane skoraj vse kosti na obrazu.

Kljub izgubi očesa in trajnim posledicam se je Grubač uspešno vrnil v vsakdanje življenje in k opravljanju svojega poklica. Kot pravi sam, niti ob morebitnem ponovnem srečanju z medvedom živali ne bi ubil.