Prevaral jo je z nečakinjo, žena pa mu je odsekala penis! Zdaj se bosta znova poročila (FOTO)

Nenavadna zgodba iz Brazilije je dočakala še bolj nenavaden preobrat. Gilberto Nogueira de Oliveira, ki mu je žena Daiane dos Santos Farias leta 2023 odsekala penis, jo namerava po odslužitvi zaporne kazni spet oženiti. Za pripravo nove poroke bo uporabil odškodnino v višini nekaj več kot 3.300 evrov, ki jo je prejel po tožbi proti bolnišnici.

Napad se je zgodil v mestu Atibaia v zvezni državi São Paulo, potem ko je žena ugotovila, da jo je mož prevaral z lastno nečakinjo. Moža je pod pretvezo romantičnega srečanja zvezala s spodnjim perilom, nato pa mu s kuhinjskim nožem odsekala penis in ga odvrgla v straniščno školjko. Da bi mu preprečila iskanje pomoči, je skozi okno vrgla še avtomobilske ključe, kasneje pa se je sama predala policiji.

Sodišče jo je obsodilo na štiri leta in osem mesecev zapora, vendar je bila novembra 2025 izpuščena na prostost. Kljub brutalnemu dejanju sta nekdanja zakonca med njenim prestajanjem kazni ostala v stiku preko pisem. Gilberto je priznal obžalovanje zaradi nezvestobe, ji dejanje oprostil ter razkril, da jo pogreša in si želi obnoviti razmerje.

Denar za novo poroko bo izviral iz odškodnine, ki jo je Gilbertu naložilo sodišče. Bolnišnica Santa Casa de Atibaia mu mora plačati nekaj več kot 3.300 evrov (20.000 brazilskih realov) zaradi neupravičenega širjenja fotografij njegove poškodbe. Čeprav je Gilberto privolil v fotografiranje za potrebe zdravljenja, so posnetki kasneje zakrožili po družbenih omrežjih in aplikacijah za sporočanje.

Gilberto je sicer prvotno zahteval okoli 16.700 evrov odškodnine, saj meni, da je dosojeni znesek prenizek. Del prejetega denarja namerava nameniti za prenovo hiše in polog za protezo penisa, medtem ko rekonstrukcijo poskuša urediti preko javnega zdravstvenega sistema. Po besedah urologa Cesaja Camare gre v Braziliji za razmeroma redek postopek z visokim tveganjem, za pacienta pa ne predstavlja smrtne nevarnosti.