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Preverite takoj: če na WhatsAppu opazite to, vam morda nekdo na skrivaj prebira sporočila

Strokovnjaki opozarjajo, da bi moral vsak uporabnik WhatsAppa občasno preveriti, katere naprave so povezane z njegovim računom. Nepooblaščena prijava lahko pomeni, da nekdo spremlja vaša sporočila.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P.
 1. 8. 2026 | 21:17
2:05
A+A-

WhatsApp je ena najbolj uporabljanih aplikacij za sporočanje na svetu, prav zato pa je pogosta tarča zlorab. Strokovnjaki uporabnikom svetujejo, naj občasno preverijo, katere naprave so povezane z njihovim računom, saj lahko tako hitro odkrijejo morebitne nepooblaščene prijave.

To lahko storite v nekaj sekundah. V aplikaciji odprite Nastavitve in nato izberite možnost Povezane naprave (Linked Devices). Tam se prikaže seznam vseh telefonov, računalnikov in drugih naprav, ki so trenutno prijavljene v vaš WhatsApp račun. Če na seznamu opazite napravo, ki je ne prepoznate, ali prijavo z lokacije oziroma naprave, ki je niste uporabljali, jo takoj odstranite. Dovolj je, da izberete posamezno napravo in kliknete Odjava (Log out). S tem ji takoj onemogočite dostop do svojih pogovorov. Če obstaja sum zlorabe, strokovnjaki priporočajo tudi vklop preverjanja v dveh korakih (two-step verification), ki račun dodatno zaščiti pred nepooblaščenimi prijavami.

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Posebno pozornost namenite tudi podatkom o zadnji aktivnosti posamezne naprave. Če je bila uporabljena v času, ko WhatsAppa niste uporabljali vi, je to lahko opozorilni znak, da je nekdo dostopal do vašega računa. Strokovnjaki opozarjajo, da so najpogostejši način zlorabe lažna sporočila, s katerimi prevaranti uporabnike prepričajo, da razkrijejo potrditveno kodo ali povežejo njihov račun z drugo napravo. Zato kode za prijavo nikoli ne delite z drugimi, tudi če se oseba predstavlja kot podpora WhatsAppa ali znanec.

Reden pregled povezanih naprav traja manj kot minuto, lahko pa prepreči, da bi neznanci dostopali do vaših zasebnih pogovorov, fotografij in drugih občutljivih podatkov.

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Preverite takoj: če na WhatsAppu opazite to, vam morda nekdo na skrivaj prebira sporočila

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