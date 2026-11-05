Pri 90 še vedno obožuje uteži! 19 naslovov državnega prvaka že ima (FOTO)

Večino odraslega življenja se odpoveduje sladkarijam in drugim pregreham, desetletja je treniral več ur na dan, navadil se je tudi samoporjavitvenega spreja in drugih priprav pred tekmovanji. Vse to je del vsakdanjika 90-letnega japonskega bodibilderja Tošisukeja Kanazave, ki tudi pri častitljivi starosti ne namerava odložiti uteži. Pred kratkim je praznoval okrogli jubilej, dan pred tem pa osvojil še en pomemben naslov: na državnem prvenstvu v bodibildingu za veterane je zmagal v kategoriji nad 85 let in tako osvojil že 19. naslov.

Na športno pot se je podal kot plavalec: njegova mojstrovina je bila 1500 metrov prosto, sanjaril je tudi o nastopu na olimpijskih igrah, vendar so mu težave z mišicami prekrižale načrte. Med okrevanjem in fizioterapijo pa se je zaljubil v uteži in se nazadnje posvetil bodibildingu. Na veliko razočaranje staršev, sicer, a jim je obljubil, da bo nekega dne najboljši na Japonskem. Pri 24 letih je tudi uresničil obljubo in osvojil naslov mister Japonske, tri leta pozneje pa uspeh ponovil.

Podprl ženo

Leta 1967 je nastopil na tekmovanju Mr. Universe v Montrealu, kjer je zasedel četrto mesto. Sredi 30. let se je upokojil, vendar se pri 50 letih vrnil na tekmovalne odre. K temu ga je spodbudila žena, ki je trpela za kroničnimi zdravstvenimi težavami: želel ji je pokazati, da je mogoče marsikaj doseči ne glede na okoliščine in premagati tudi bolečino. Sedem let pozneje je osvojil prvo mesto na veteranskem prvenstvu in, kot pravi, šele takrat doživel vrhunec svoje telesne pripravljenosti.

Držal je obljubo staršem in postal mister Japonske.

Dolgoživost pripisuje predvsem zdravemu življenjskemu slogu in prehrani. Nikoli ni kadil ali pil alkohola, že pred desetletji pa je opustil meso in ribe. Njegovi obroki temeljijo na rjavem rižu, fermentirani soji natto in miso juhi, v katero včasih vmeša tudi nekaj surovih jajc. Z leti je vadbo sicer prilagodil: ne izvaja več počepov in sklec, namesto prostih uteži pa uporablja predvsem vadbene naprave. Trenira dve uri na dan, šest dni v tednu, pri tem pa nikoli ne pozabi počitek in najmanj sedem ur spanca.

O slovesu še ne razmišlja, s svojim zgledom pa želi spodbuditi tudi druge starejše, naj ne opustijo telesnih dejavnosti, v katerih so nekoč uživali, in naj vseskozi krepijo telo. E. B.