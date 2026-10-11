Pri šestih se je naučil programirati pri osmih podrl Guinnessov rekord: tako izgleda najmlajši programer na svetu (FOTO)

Noah Williams iz Melbourna je imel komaj šest let, ko se je naučil programskega jezika C++. Dve leti pozneje je eden od njegovih programov prišel tako daleč, da ga je objavilo neodvisno podjetje, s čimer je Noah pri osmih letih in 307 dneh postal najmlajši moški računalniški programer z Guinnessovim svetovnim rekordom.

Danes je star deset let, zanimanje za tehnologijo pa se pri njem ni začelo z računalniškimi igricami. Že kot majhen otrok so ga privlačili znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika. Najprej je sestavljal različne oblike in električna vezja, nato pa dobil komplet micro:bit, s katerim je lahko svoje zanimanje še nadgradil.

Pri šestih že programiral matematične izračune

Ko je pri šestih osvojil osnove C++, je začel pisati programe, ki so računalniku pomagali izvajati matematične izračune. Od takrat je ustvaril že več kot 15 računalniških programov, osem izmed njih s pomočjo programskih jezikov C++ in Python. Njegovo zanimanje se ni ustavilo pri običajnih računalnikih, ukvarja se tudi s programiranjem robotov in dronov. Guinness World Records je njegov dosežek uradno verificiral avgusta 2025 v Melbournu. Takrat je bil star osem let in 307 dni.

FOTO: Guinnesova knjiga rekordov

Programiranje pa ni edini pokazatelj Noahovih nenavadnih sposobnosti. Ko je bil star sedem let, se je pridružil Mensi, potem ko je na testiranju dosegel rezultat v 99,9. percentilu. To pomeni, da se je po rezultatu uvrstil med približno 0,1 odstotka najbolje ocenjenih. Kljub temu sam programiranja ne predstavlja kot nekaj, kar bi bilo rezervirano samo za izjemno nadarjene. »Naučiti se moraš osnov programiranja, potem pa so možnosti neskončne,« pravi. Dodaja, da je pri učenju najpomembneje vztrajati, kadar program ne deluje, ter napake odpravljati toliko časa, dokler težave ne rešiš.

Ko ne programira, igra klavir in sestavlja lego kocke

Ob računalnikih ima Noah tudi precej običajne otroške hobije. Rad hodi na dolge sprehode, igra klavir in sestavlja lego kocke. Njegov največji cilj pa je precej ambicioznejši. Ko odraste, želi postati znanstvenik in nekoč odpotovati na Mednarodno vesoljsko postajo. Noah je letos uvrščen tudi med mlade rekorderje v izdaji Guinness World Records 2027, kjer predstavljajo otroke in mladostnike, ki so dosegli nenavadne svetovne rekorde.