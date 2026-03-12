  • Delo d.o.o.
JE KAJ NA TEM?

Prihaja petek trinajsti: to so pretresljivi dogodki, ki so se zgodili na ta dan

Leto 2026 ima kar tri takšne datume: februarja, marca in novembra.
FOTO: Inside Creative House Getty Images

FOTO: Pablo Sanhueza Reuters

Simbolična fotografija. FOTO: - Afp

FOTO: Guliver/Thinkstock
N. P.
 12. 3. 2026 | 08:08
7:22
A+A-

Petek trinajsti velja za enega najbolj zloglasnih datumov na koledarju. Strah pred njim ima celo svoje ime – friggatriskaidekafobija. Čeprav mnogi nad tem le zamahnejo z roko, številni verjamejo, da prinaša nesrečo. Po ocenah ameriškega Centra za obvladovanje stresa in inštituta za fobije naj bi samo zaradi strahu pred tem datumom vsakič nastalo med 600 in 800 milijoni evrov poslovne škode, saj se ljudje izogibajo nakupovanju, potovanjem in sklepanju poslov.

Leto 2026 ima kar tri takšne datume: februarja, marca in novembra. Je to zgolj naključje ali pa ima zloglasni datum vendarle temnejši sloves? Zgodovina ponuja kar nekaj pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili prav na petek trinajstega.

Bombardiranje Buckinghamske palače

Med drugo svetovno vojno so 13. septembra 1940 nemške sile bombardirale Buckinghamsko palačo v Londonu. Bombe so zadele tako palačo kot njeno kapelo. V času napada sta bila v rezidenci tudi kralj in kraljica. Kljub šoku je takrat še princesa Elizabeta dejala, da je »vesela, da so tudi nas bombardirali, saj lahko zdaj pogledam prebivalcem East Enda v oči«, je poročal BBC.

Pandemija Covida

13. marca 2020 je ameriški predsednik Donald Trump po nizu skrb vzbujajočih novic o širjenju covida-19 razglasil izredne razmere v ZDA. Mnogi ta datum štejejo za začetek najtežjega obdobja pandemije v državi.

FOTO: Inside Creative House Getty Images
FOTO: Inside Creative House Getty Images

Smrt Tupaca Shakurja

Legendarni raper Tupac Shakur je bil ustreljen 7. septembra 1996 v Las Vegasu. Po šestih dneh boja za življenje je 13. septembra podlegel poškodbam. Primer je desetletja ostal ena največjih skrivnosti ameriške glasbene scene, dokler policija leta 2023 ni aretirala Duana »Keffe D« Davisa, ene zadnjih živih prič dogodka. Davis je obtožbe zanikal.

Strela zadela najstnika ob 13.13

Nenavaden primer se je zgodil leta 2010 v Angliji, ko je 13-letnika med letalskim mitingom strela zadela prav na petek trinajstega ob 13.13. Po poročanju časnika Daily Mail je fant utrpel le opekline na rami in naj bi popolnoma okreval.

Brutalen umor z nenavadnimi okoliščinami

13. marca 1964 je bila v newyorškem Queensu brutalno umorjena Kitty Genovese. Primer je postal razvpit, ker naj bi napad slišalo kar 38 ljudi, vendar nihče ni poklical policije. Dogodek je v psihologiji postal simbol tako imenovanega učinka opazovalca. Kasnejše raziskave so pokazale, da so bili nekateri deli prvotnega poročanja pretirani, a dejstvo ostaja – nedolžna ženska je izgubila življenje.

Največji brodolom potniške ladje v zgodovini

13. januarja 2012 je luksuzna križarka Costa Concordia nasedla ob obali Italije in se prevrnila. Nesreča je terjala 32 življenj, ladja pa je postala največja potniška ladja v zgodovini, ki je doživela brodolom. Kapitana so leta 2015 obsodili zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti.

Letalska tragedija v Andih

Urugvajski let 571 je 13. oktobra 1972 strmoglavil v Andih. Preživeli so več tednov preživeli v razbitinah letala in se v obupu zatekli celo k prehranjevanju z mrtvimi potniki. Po 72 dneh sta dva preživela uspela priti do pomoči – v gorah je bilo še 16 ljudi, ki so jih nato rešili.

FOTO: Pablo Sanhueza Reuters
FOTO: Pablo Sanhueza Reuters

Druga letalska nesreča na isti dan

Na isti dan, prav tako leta 1972, je v Rusiji strmoglavilo tudi letalo Aeroflot 217. V nesreči je umrlo vseh 174 ljudi na krovu. Domnevajo, da je bila za tragedijo kriva slaba vidljivost ali celo udar strele.

Najsmrtonosnejši ciklon v zgodovini

13. novembra 1970 se je končal ciklon Bhola, ki je opustošil območje današnjega Bangladeša. Umrlo je med 150.000 in 550.000 ljudi, ena od regij pa je izgubila skoraj polovico prebivalstva. Slabo upravljanje pomoči po katastrofi je pozneje prispevalo tudi k boju za neodvisnost Bangladeša.

Teroristični napadi v Parizu

13. novembra 2015 so Pariz pretresli usklajeni teroristični napadi na stadionu Stade de France, v kavarnah in v koncertni dvorani Bataclan. Umrlo je 130 ljudi, več kot 400 je bilo ranjenih. Takratni predsednik François Hollande je napade označil za »dejanje vojne«, odgovornost pa je prevzela Islamska država.

Uničujoči požari v Avstraliji

13. januarja 1939 so državo Viktorijo v Avstraliji zajeli katastrofalni gozdni požari, znani kot Black Friday bushfires. Neposredno v ognju je umrlo 71 ljudi, zaradi vročine pa še 438. Ogenj je opustošil več kot 575.000 hektarjev zemlje, pepel pa so opazili celo na Novi Zelandiji.

Mini zlom borze

13. oktobra 1989 je po propadlem prevzemu letalske družbe United Airlines borzo pretresel močan padec. Indeks Dow Jones je izgubil približno 7 odstotkov, S&P 500 pa 6 odstotkov, kar je povzročilo velike finančne izgube.

Izginotje švedskega letala

13. junija 1952 je nad Baltskim morjem izginilo švedsko letalo DC-3. Desetletja so trdili, da je šlo za rutinsko vajo, kasneje pa se je izkazalo, da je letalo vohunilo za Sovjetsko zvezo. Ruski pilot je pozneje priznal, da ga je sestrelil.

Simbolična fotografija. FOTO: - Afp
Simbolična fotografija. FOTO: - Afp

Virus »Petek trinajsti«

13. januarja 1989 je v Veliki Britaniji izbruhnil računalniški virus, ki je prav na ta dan brisal osebne datoteke na računalnikih. Napad je prizadel na stotine naprav, a se na srečo ni razširil čez Atlantik.

Nenavaden snežni vihar v ZDA

Med 12. in 13. oktobrom 2006 je zahodni del zvezne države New York zajel nenavaden snežni vihar, imenovan »oktobrsko presenečenje«. Zapadlo je več kot pol metra snega, več kot 300.000 ljudi je ostalo brez elektrike, guverner pa je razglasil izredne razmere.

Asteroid, ki bo nevarno blizu Zemlje

13. aprila 2029 bo asteroid 99942 Apophis po podatkih Nase Zemlji približal na približno 20.000 kilometrov. Čeprav naj bi naš planet varno obšel, ga znanstveniki vseeno označujejo za potencialno nevaren asteroid.

Je torej petek trinajsti res preklet ali pa gre le za naključja, ki so si jih ljudje zapomnili prav zaradi datuma? Zgodovina kaže, da ta dan pogosto spremlja presenetljivo veliko število dramatičnih dogodkov.

