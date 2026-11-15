Priljubljeni koktajl jo je stal dele prstov, takšne nezgode ni pričakovala (VIDEO)

Delo natakarja se marsikomu zdi sproščeno, vendar se za točilnim pultom skriva tudi precej nevarnosti. Medtem ko se pogosto govori o neprijetnih gostih, se lahko prava nevarnost skriva v pripomočkih in sestavinah, ki jih natakarji uporabljajo pri svojem delu. Kot poroča spletni portal BroBible, je natakarica iz ameriške zvezne države Teksas delila pretresljivo izkušnjo. Med delom je namreč ostala brez konice prsta in dela členka, za kar je bila kriva priprava priljubljenega koktajla Old Fashioned.

Natakarica Maddie, ki svoje izkušnje deli na družbenem omrežju TikTok pod uporabniškim imenom @th3cracken, je pojasnila, da so se težave začele že med njeno drugo delovno izmeno. Ko je prejela naročilo za tri koktajle Old Fashioned, se je lotila priprave okrasa iz pomarančne lupine. Toda opravilo se je končalo z bolečo poškodbo. »Ne vem, ali so težava lupilniki ali same pomaranče, ampak te lupine preprosto ne morem olupiti, ne da bi se pri tem poškodovala,« je potožila natakarica. Dodala je, da je do konca izmene skoraj ostala brez prstov.

Podobne poškodbe med natakarji niso redkost

Številni gostinski delavci na spletu delijo podobne neprijetne izkušnje s poškodbami pri rezanju in lupljenju sadja. Iz razprav na družbenih omrežjih je razvidno, da so ureznine z lupilniki tako pogoste, da natakarji nemalokrat končajo s povoji ali celo šivi. Pri tem lahko izgubijo tudi koščke kože in nohtov.

Strokovnjaki za varnejše delo svetujejo nekaj preprostih ukrepov. Namesto običajnih lupilnikov za zelenjavo, ki jih pogosto uporabljajo tudi za citruse, priporočajo uporabo rezalnika za sir, s katerim je mogoče varneje odrezati širše trakove lupine. Pomembno je tudi upoštevati zlato pravilo: rezila nikoli ne vlecite proti roki, temveč pod lupilnikom obračajte sadež. Tako precej zmanjšate možnost, da bi vam rezilo zdrsnilo. Še posebej nevaren je top lupilnik, saj je treba pri uporabi močneje pritisniti, s tem pa se poveča tudi tveganje za poškodbe.

Čeprav Old Fashioned ostaja ena od klasik v svetu koktajlov, je ta zgodba opomin, da delo za točilnim pultom zahteva precej več spretnosti in previdnosti, kot si gostje lahko predstavljajo, poroča Dnevnik.hr.