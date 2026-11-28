Ali lahko stroj igra glasbo bolje od človeka? TeoTronico je vsekakor prepričan, da je tako. Gre namreč za robota s kar 53 prsti, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Ima obsežen klasični repertoar in precej visoko mnenje o lastnih sposobnostih. Robot se v igranju redno meri s koncertnim pianistom Robertom Prossedo, njuni glasbeni dvoboji so prava atrakcija na odrih po vsem svetu.

»Objektivno sem boljši. 53 prstov pomeni, da ni napačnih tonov, časovna usklajenost je popolna, natančnost pa absolutna. Roberto daje prednost interpretaciji, kar je po mojem mnenju le krinka za nedoslednost,« samozavestne navedbe TeoTronica povzema Euronews. Z novinarji se je TeoTronico pogovarjal s pomočjo Googlovega klepetalnega robota Gemini, s katerim je povezan in kar mu omogoča, da sproti odgovarja na vprašanja in je vključen v pogovore, ki niso vnaprej pripravljeni.

TeoTronica je leta 2008 zasnoval inženir elektronike Matteo Suzzi. Od robotskega projekta, ki je bil sprva mišljen bolj za zabavo kot kaj drugega, pa se je razvil v prefinjenega glasbenega izvajalca. Njegovih 53 prstov upravljajo kabli, bati in elektromagneti, kar mu omogoča izjemno natančno poustvarjanje skladb. Robot ustvarja datoteke MIDI, ki mu jih prek računalnika posreduje njegov izumitelj – gre za digitalna navodila, ki natančno določajo, katere tone mora zaigrati in kdaj. Mozart, Bach, Beethoven, Chopin – njegov repertoar je obsežen.

Vendar pa za Prossedo igranje pravilnih tonov predstavlja le delček tistega, kar opredeljuje glasbenika. »Česar ne zmore, je vnašanje čustev v to, kar počne. Koncert namreč ni zgolj nastop, na katerem pianist brezhibno igra klavir. Je trenutek, v katerem lahko ustvariš čarovnijo, se dotakneš poslušalca. Z drugimi besedami, lahko ga spraviš do solz. Tega TeoTronico ne zmore,« pravi Prosseda, s čimer pa se TeoTronico ne strinja. »Tudi jaz lahko spravim ljudi v jok. Vprašajte katerega koli pianista, ki me je slišal zaigrati Čmrljev let brez ene same napačne note. Popolno izražam skladateljeva čustva. Zakaj menite, da so za izražanje potrebna osebna čustva?« mu je zabrusil robot.

Človek ali robot, kdo bo koga?

Po mnenju Prossede nevarnost ni toliko v tem, da bi stroji posnemali človeško izvedbo in morda celo nadomestili glasbenike, temveč v tem, da bi si mlajše generacije v prizadevanju za tehnično popolnost vse bolj želele igrati, kot stroji. »Glasbe ne morejo ustvarjati roboti, saj je potrebno čustveno povezovanje med glasbeniki in občinstvom. Ko igra robot, tega ni. Toda žal se zdi, da imajo številni glasbeniki, tudi na vrhunskih akademijah in konservatorijih, danes drugačen zgled,« pravi.

»Želijo igrati kot roboti, želijo biti popolni. Na klavirskih tekmovanjih na primer poskušajo preprečiti vsakršno napako, a včasih pozabijo, da je pri ustvarjanju glasbe najpomembnejše deljenje čustev – to, da se dotaknemo najglobljih kotičkov svoje duše in to delimo z občinstvom,« dodaja.