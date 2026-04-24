ŽIVALSKI SVET

Prizor, ki ga obiskovalci ne bodo pozabili: mala slonica pije po steklenički (FOTO)

Linh Mai je mama zavrnila kmalu po rojstvu. Nadomestno vlogo je prevzela slonica brez mladičev.
Na stekleničko z mlekom je potrpežljivo čakala. FOTOGRAFIJI: Kevin Lamarque/Reuters
A. J.
 24. 4. 2026 | 14:35
2:16
A+A-

V Washingtonu so te dni doživeli prizor, ki ga obiskovalci še dolgo ne bodo pozabili. Komaj nekajmesečna azijska slonica Linh Mai je prvič stopila pred oči javnosti in s svojo nežnostjo v trenutku osvojila množico. Še posebej ganljiv je bil trenutek, ko so jo nahranili s stekleničko mleka.

Ni le simpatična mladička, ampak tudi simbol upanja za vrsto, ki izumira

Linh Mai se je skotila 2. februarja letos v znamenitem živalskem vrtu Smithsonian. Že od rojstva vzbuja veliko zanimanja, žal pa so bili njeni prvi dnevi žalostni. Mati Nhi Linh, ki je prvič skotila mladiča, je pokazala agresivno vedenje in mladičko zavrnila. Namesto topline in zaščite so sledili nevarni trenutki, zaradi katerih so morali posredovati skrbniki. Linh Mai so ločili od matere in začeli intenzivno, 24-urno oskrbo. Namesto materinega mleka je vsaki dve uri, dan in noč, dobivala posebno formulo. Hranjenje je bilo uspešno. S prvotnih 140 kilogramov, kolikor jih je imela, ko se je skotila, je napredovala do 200 kilogramov, kolikor jih ima danes. Poleg mleka je k dobremu razvoju pripomogla tudi naklonjenost starejše slonice Swarne, ki je slončici postala nekakšna nadomestna mama. Ponudila ji je toplino, zaščito in prve lekcije slonjega življenja. Swarna, ki svojega mladička ni nikoli imela, se je v materinski vlogi odlično znašla.

Danes je Linh Mai živahna, igriva in – kot pravijo skrbniki – precej navihana. Rada teče, čofota po vodi, glasno zahteva svojo stekleničko in se odziva na svoje ime. Slonica se je obiskovalcem prvič pokazala 22. aprila.

Takoj je osvojila srca obiskovalcev.
Linh Mai ni le simpatična mladička, ampak tudi simbol upanja za vrsto, ki izumira. V naravi namreč trenutno živi manj kot 50.000 azijskih slonov, vrsti grozi izumrtje.

