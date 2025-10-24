Prizor, ob katerem zastane dih: mlad nogometaš tragično umrl v bizarni nesreči (VIDEO)

Nogometni svet v Braziliji je pretresla srhljiva tragedija. Antony Ylano, komaj 20-letni brazilski napadalec in eden največjih upov regije Piauí, je izgubil življenje v grozljivi prometni nesreči, kakršne tamkajšnji prebivalci ne pomnijo.

Do nesreče je prišlo v ponedeljek, 20. oktobra, okoli 3.30 zjutraj na državni cesti. Ylano se je vračal s praznovanja očetovega rojstnega dne, ko je njegov motor v temi trčil v kravo, ki je hodila po cesti. Trk je bil silovit, mladi športnik je zletel z motorja in obležal na tleh.

Priče so mu nemudoma priskočile na pomoč, a mu žal niso mogle nič pomagati. Zdravniki so ob prihodu lahko le potrdili smrt.

Po poročanju lokalnih medijev so varnostne kamere ujele trenutek trka – prizor, ki je pretresel vso Brazilijo. Na posnetku se vidi krdelo petih krav, ki hodijo po cesti. Ko je Ylano pripeljal s svojim motorjem, je trči v eno od živali.

(Tukaj je posnetek):

Obetaven talent, ki je prehitro ugasnil

Antony Ylano je bil eden najbolj obetavnih mladih igralcev v državi. Svojo kariero je začel v mladinskem pogonu kluba Altos, leta 2023 pa je debitiral v profesionalni ligi Serie C proti klubu Remo. Igral je za Piauí Esporte Clube, kjer je bil ključni napadalec ekipe do 20 let, pred tem pa je zastopal barve Fluminense-PI, pišejo tuji mediji.

Njegov izjemen talent je bil prepoznan tudi na državni ravni – sodeloval je na São Paulo Junior Football Cupu in Pokalih severovzhoda za mlade. Bil je del generacije, ki je osvojila državno prvenstvo Piauí v mladinski kategoriji v letih 2024 in 2025.

Klubi v solzah

Njegov klub Piauí Esporte Clube je izdal ganljivo izjavo: »Klub doživlja trenutek globoke bolečine zaradi izgube našega napadalca Antonyja Ylana. Ironično je, da se je športnik ravno pripravljal na odhod v Fortalezo, kjer bi z ekipo nastopil na pokalu Brazilije do 20 let. To bi bil naslednji korak v njegovi karieri. Vse aktivnosti smo odpovedali v znamenje žalovanja.«

Tudi njegov matični klub Altos je izrazil iskreno žalost in poudaril, da je bil Ylano izjemno nadarjen igralec in ponos skupnosti, medtem ko so pri Fluminense-PI zapisali, da bodo Antonyja vedno pomnili kot nasmejanega in predanega mladega športnika.