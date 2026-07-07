Prvak v goltanju hot dogov spet zmagal, ne boste verjeli, koliko jih je zbasal vase

Legendarni Joey Chestnut je letos zmagal na tekmovanju v hitrostnem goltanju hot dogov, na katerem morajo udeleženci v 10 minutah pojesti čim več hot dogov, torej hrenovk v štručkah. Pojedel jih je 66. To je njegova deseta zaporedna zmaga na tem vsakoletnem tekmovanju, ki poteka 4. julija, na ameriški dan neodvisnosti. Chestnut je zdaj že osemnajstkratni zmagovalec tekmovanja, obenem pa je to njegova deseta zaporedna zmaga, s tem, da mu je bil nastop leta 2024 zaradi sponzorskih nesoglasij onemogočen.

Kot poročajo o letošnjem tekmovanju, si Chestnut na začetku ni takoj zagotovil odločilne prednosti. Prvih 90 sekund je bil povsem izenačen z zmagovalcem iz leta 2024 Patrickom Bertolettijem in Jamesom Webbom. Potem pa je začel bežati tekmecem. Po treh minutah je Chestnut pojedel že 28 hot dogov, Webb 22, Bertoletti pa 21. Na polovici tekmovanja pa je Chestnut pojedel že 42 hrenovk in je bil s tem v prednosti desetih hot dogov.

66 jih je zbasal vase.

Chestnut je štiri minute pred koncem ostal pri rekordnem tempu, a tako kot pri vseh tekmovanjih v prenažiranju sta se pojavila utrujenost in poln želodec, poleg tega pa je bila vročina res visoka, saj je termometer kazal 38 stopinj Celzija. Glavni favorit si je sicer želel, da bi končno izboljšal svoj rekord iz leta 2021, ko mu je uspelo pojesti kar 76 hot dogov, a ni šlo.

Zmagovalec je tokrat tekmoval med prestajanjem 180-dnevne pogojne kazni, saj je priznal krivdo za prekršek telesne poškodbe. Na začetku letošnjega leta je v baru v Indiani v pijanem stanju udaril moškega. Toda oblasti so mu dovolile, da je lahko odpotoval na tekmovanje v New Yorku. Prvak iz leta 2024 Patrick Bertoletti je letos osvojil drugo mesto, pogoltnil jih je 51. Med žensko konkurenco je krona najboljše ostala 40-letni Miki Sudo, ki ji je 38,75 pojedenega hot doga prinesel že 12. naslov prvakinje. Njen rekord, postavila ga je lani, ostaja 51 hot dogov.