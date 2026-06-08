Psička lastnico pospremila po diplomo: spremljala jo vse od takrat, ko se je v prvem letniku zgrudila

Ne zgodi se vsak dan, da se podelitve diplome udeleži tudi kak štirinožec, toda za psičko Sadie je bila udeležba na slovesnosti logična. Lastnico, študentko Makaelo Muse, je bela ovčarka spremljala v predavalnicah vse od takrat, ko se je v prvem letniku zgrudila med enim od predavanj. Študentki veterine so ugotovili redko genetsko bolezen, ki zahteva stalno zdravljenje in spremljanje. Slednjo nalogo je prevzela Sadie.

»Ker nisem smela biti več sama, je začela hoditi povsod z mano,« se spominja Makaela. Sadie se je morala navaditi na vlogo delovnega psa, kar sploh ni bilo lahko, saj je bila dvojica sprva nenehno v središču pozornosti. Navsezadnje je bila prav Sadie zaslužna za to, da študentka, ki jo je med študijem užalostila še očetova smrt, ni vrgla puške v koruzo in je ostala na fakulteti.

Makaela in Sadie sta se skupaj udeleževali vseh predavanj, študijskih srečanj in laboratorijskih vaj. Psička je med vajami iz kemije nosila celo zaščitno opremo – tako kot njena lastnica.

Makaela pravi, da je psička zaslužna, da ni pustila študija.

Logično je bilo, da bo psička z lastnico prišla tudi na podelitev diplome, veliko presenečenje pa je bila nagrada zanjo. »Bila sem brez besed,« se lastnica spominja trenutka, ko je predsednik univerze Lawrence Schovanec nepričakovano, potem ko ji je izročil diplomo, darilo izročil še psički. Sadie je prejela zelo primerno priznanje – kost iz živalske kože.

Schovanec je pohvalil Makaelino odločnost. »Za vsakim študentom, ki stopi na oder za podelitev diplome, stoji zgodba, polna premaganih izzivov, žrtev in ljudi, ki so mu pomagali omogočiti ta trenutek,« je dejal.

Tako smo ponosni na Makaelo!

Nad njo so bili navdušeni tudi v organizaciji TSSD, ki združuje študente tehničnih smeri s psi pomočniki. »Tako smo ponosni na Makaelo!« so zapisali. »Diplomiralo je toliko naših članov, da naša organizacija žal ni več aktivna. Upamo, da se bodo študenti nekega dne spet lotili tega in nadaljevali naše poslanstvo,« so dodali.