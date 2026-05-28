Psu je zdravilka z obredom odganjala potrtost

Pri pasjih težavah se večina lastnikov obrne na pasje trenerje, v Ekvadorju pa se nekateri raje odločajo za nekoliko bolj nenavaden pristop. Na sloviti tržnici San Francisco v Quitu svoje storitve ponujajo tradicionalni zdravilci, ki z zelišči pa tudi obredi in energijskim čiščenjem znižujejo holesterol, odpravljajo slabo počutje, pričarajo pravo ljubezen in še marsikaj drugega.

Običajne stranke zdravilcev so sicer ljudje, vendar nekateri sprejemajo tudi živali. Ena takšnih je Amparo Lugmana, ki je pred kratkim zdravila enoletnega zlatega prinašalca Lucasa. Lastnica Ximena Tixi ga je pripeljala, ker naj bi po srečanju z mačko postal prestrašen, nemiren in ni bil več takšen kot prej. Po dveh seansah naj bi se Lucasovo vedenje izboljšalo. »Je bolj aktiven, ne kaže več tistega strahu, ki ga je imel. Zdaj je bolje, ven gre bolj mirno,« je za AFP povedala Tixi. Svojo zgodbo ima tudi Copito, štiriletni mešanec, last zdravilke. Po njenih besedah pes ni imel znane poškodbe ali klasične diagnoze, temveč je bil potrt, brez energije in ni bil več običajno živahen.

Zdravilke verjamejo, da so za slabo počutje krive zle sile.

Obred čiščenja negativne energije, ki ga izvajajo na tržnici, se imenuje limpio in ima korenine v andski tradiciji. Po ljudskem verovanju lahko človeka ali žival obremenijo slaba energija, zavist, zli pogled, strah, t. i. mal aire oziroma slab zrak in druge nevidne sile iz okolja. Obred običajno poteka zelo telesno in čutno. Zdravilka človeka ali žival omede s šopi zelišč, cvetjem, včasih uporabi jajce, kolonjsko vodo, alkohol, blagoslovljeno vodo ali dim kadil. Lugmanova podobne obrede izvaja tudi na mačkah in zajcih, lastnikom krav in kokoši pa meša pripravke za s seboj. Na tržnici San Francisco je tradicionalnemu zdravljenju in zeliščem namenjenih 12 stojnic. Zdravilke ljudem ponujajo rastline za najrazličnejše težave, od živčnosti in vnetij do težav z jetri, ledvicami, srcem, holesterolom.

Zdravi tudi zajce, mačke, krave in kokoši. FOTO: Rodrigo Buendia/Afp