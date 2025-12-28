  • Delo d.o.o.
DRZNA IZJAVA

Putinova vesoljska bomba: resnica ali politična predstava za javnost? (VIDEO)

Ruski predsednik komentira možnost, da 3I/ATLAS skriva nezemeljsko življenje.
Vladimir Putin FOTO: Mikhail Metzel Afp
Vladimir Putin FOTO: Mikhail Metzel Afp
A. G.
 28. 12. 2025 | 19:08
3:27
A+A-

Vladimir Putin je podal drzno izjavo o 3I/ATLAS, zaradi katere ljudje ne vedo, kaj naj si mislijo. Putin kot predsednik Rusije nikoli ni skrival svoje želje po udarnih naslovih in kontroverznih izjavah, vendar ta presega mnoge dosedanje. 3I/ATLAS, nebesno telo, ki je skozi leto drvelo skozi naš Osončje, astrofiziki in strokovnjaki nadzorujejo že dolgo. Oktobra in novembra je za nekaj časa izginilo za Soncem, nato pa se je ta mesec ponovno pojavilo in pretekli teden doseglo najbližjo točko k Zemlji. 19. decembra okoli 6. ure po britanskem času je objekt letel s hitrostjo približno 153.000 milj na uro, kar je 246.000 km/h, približno 210 milijonov kilometrov stran od našega planeta.

Kontroverzni harvardski astrofizik Avi Loeb že dolgo namiguje, da bi 3I/ATLAS lahko vseboval nezemeljsko življenje. Za Sky News je dejal: »Vesoljska tehnologija je potencialna grožnja, saj pri slepem zmenku medzvezdnih razsežnosti nikoli ne veš, ali srečaš prijaznega obiskovalca ali serijskega morilca.« Vesoljska sonda, ki so jo prvotno zasnovali za iskanje nezemeljskega življenja, objekt že dlje časa spremlja. NASA pa vztraja, da imajo »prepričljive dokaze«, da gre za komet in nič več. Kljub temu je pojav pomemben, saj gre za tretji potrjeni objekt iz medzvezdnega prostora, ki je vstopil v Osončje – po ‘Oumuamui leta 2017 in 2I/Borisovu leta 2019. Prihaja iz smeri ozvezdja Strelca blizu središča Rimske ceste in bi lahko Osončje popolnoma zapustil že v začetku 2026.

To je naše tajno orožje ...

19. decembra je Putin na letni tiskovni konferenci v moskovskem World Trade Centru odgovarjal na vprašanja več kot 1300 novinarjev. Na vprašanje, ali je 3I/ATLAS vesoljska ladja, se je nasmehnil in dejal: »Razkril vam bom nekaj, a ostane naj med nami – to so zaupne informacije. To je naše tajno orožje, uporabili pa ga bomo le v skrajni sili.« Prisotni so se zasmejali. Nato je podal resnejši odgovor in zatrdil, da objekt ne predstavlja nevarnosti: »Gre za komet in ne ogroža Zemlje.« Zatem je prešel na resnejše teme o ruski vesoljski politiki.

Avi Loeb še naprej dvomi in izpostavlja nenavadno razmerje med prahom in plinom okoli objekta: »Anomalije 3I/ATLAS sprožajo nova vprašanja, na katera še nimamo odgovorov.« Dodaja: »Iskrenost glede tega, česar ne vemo, nas motivira k iskanju odgovorov. Tisti, ki se zadovoljijo s tem, kar mislijo, da vedo, postanejo dolgočasni.« Vodilni znanstvenik NASA Tom Statler trdi, da vsi dokazi kažejo na to, da je 3I/ATLAS komet: »Je videti kot komet. Obnaša se kot komet. V skoraj vseh pogledih je podoben kometom, ki jih poznamo.« Čeprav priznava, da ima nekatere zanimive lastnosti, ki odstopajo od tipičnih, meni, da dokazi »prepričljivo« kažejo, da je to naravno telo, poroča LADbible.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
