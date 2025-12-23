  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHTAJO 13 KILOGRAMOV IN ŠE RASTEJO

Rastejo brez ustavljanja: moški si želijo, da bi se utopili v njenem velikanskem oprsju (VIDEO)

Zaradi enormnih prsi ji je zvilo hrbtenico: zdravniki jo zavračajo, internet jo obožuje.
Summer Robert FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Summer Robert FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 23. 12. 2025 | 21:08
5:52
A+A-

Summer Robert je pri komaj 15 letih pomislila, da je z njo nekaj narobe, ko je ugotovila, da se njene prsi ne nehajo večati. Danes pa s prikazovanjem svojega bujnega oprsja na platformi OnlyFans zasluži do 45.000 funtov na mesec. Summer meri le 148 centimetrov, njene prsi pa tehtajo kar 13 kilogramov. Potem ko so jo številni zdravniki večkrat zavrnili, so ji končno postavili diagnozo makromastija – oblika hipertrofije dojk, zaradi katere prsi sčasoma postanejo pretirano velike. Ne le da se je morala navaditi na nenehne bolečine in nadlegovanje v javnosti, zaradi teže prsi je morala prestati tudi korektivno operacijo hrbtenice.

Influencerka, ki s tem dela polni delovni čas, je za Fabulous ekskluzivno povedala: »Letos so mi prsi zrasle za deset velikosti. To je neverjetno in res se zdi, da se ne bodo nikoli ustavile. Lani sploh niso rasle, leto pred tem pa za tri velikosti. V skupnosti, kjer se gibljem, je veliko deklet z velikimi prsmi, vendar še nikoli nisem srečala nikogar z večjimi naravnimi prsmi od mojih. Prepričana sem, da imam največje prsi v Veliki Britaniji. Prejšnji teden sem prestala korektivno operacijo hrbta – bilo je noro. Imela sem stalne hude bolečine, hrbtenica se mi je ukrivila in zdravniki so jo morali popraviti.« Makromastija, znana tudi kot gigantomastija ali hipertrofija dojk, se lahko pojavi naključno – med puberteto, nosečnostjo ali po jemanju določenih zdravil. Rast dojk lahko traja več let, obstajajo pa tudi primeri, ko so se prsi povečale za tri ali več velikosti v samo nekaj dneh. Med druge simptome sodijo bolečine v prsih, težave z držo, okužbe in bolečine v hrbtu. V nekaterih primerih stanje izzveni samo od sebe, mnoge ženske pa potrebujejo operacijo zmanjšanja prsi ali celo mastektomijo.

Zdravniki je nočejo operirati

Summer so v okviru britanskega javnega zdravstva (NHS) večkrat zavrnili pri zahtevi za zmanjšanje prsi. »Šestkrat sem bila pri zdravnikih, od najstniških let naprej, in prosila za zmanjšanje. Ko sem bila mlajša, so rekli, da sem premlada ali predebela, ker imam visok BMI – a to je zato, ker so moje prsi pretežke. Zdravniki so me sicer napotili naprej, toda ko so izvedeli, da imam makromastijo, so me znova zavrnili in rekli, da operacija nima smisla, ker bi se prsi vrnile. Danes si zmanjšanja verjetno sploh ne bi več želela. Prsi sem res vzljubila. Morda čez deset let, a trenutno jih želim obdržati in videti, kaj se bo zgodilo.« Dodala je, da je že pri desetih letih nosila modrček velikosti B, pri 16 letih pa so se ji prsi podvojile, zato se je morala zanašati na steznike in drage modrčke po meri. »Trenutno imam rada svoje prsi, a če me vprašate naslednji teden, jih bom sovražila. To je odnos ljubezni in sovraštva. Rada imam svoje telo in prsi ter to, kar so naredile za moj posel. A iti v javnost ali najti oblačila, ki mi ustrezajo, je izjemno težko. Svojega telesa nikoli ne sovražim zaradi sebe, ampak zaradi drugih ljudi.«

Stalni pogledi in dotikanje

Rjavolaska, ki ima 225.000 sledilcev na Instagramu, pravi, da jo neznanci na ulici gledajo in se je dotikajo, doživela pa je tudi grozljivo izkušnjo v londonskem metroju. »Pogledov sploh več ne opazim, ker sem jih vajena, moji prijatelji pa jih sovražijo. Kamorkoli grem in karkoli oblečem, vedno pritegnem pozornost. Moški buljijo, potem pa, ko jih opazim, hitro umaknejo pogled. Ženske pa strmijo, zavijajo z očmi ali govorijo grde stvari. V tem so ženske hujše od moških. Zmerjali so me z neštetimi imeni samo zato, ker obstajam. V metro ne hodim več sama. Prvič, ko sem šla sama, je moški sedel nasproti mene in se začel samozadovoljevati. To je bilo ogabno. Moški so me zasledovali po ulici. Zdaj nikoli ne zapustim hiše sama – niti do trgovine ne.«

Dodala je še: »Ko sem delala v baru in restavraciji, so me moški nenehno otipavali. Takrat sem bila nadlegovana desetkrat bolj kot danes.« Pred dvema letoma je odprla račun na OnlyFansu. Finančno so njene prsi popolnoma spremenile njeno življenje – mesečno zasluži okoli 45.000 funtov. »Morala sem blokirati več ljudi. Naročili so se moji nekdanji učitelji, očetje mojih prijateljev in ljudje, ki so me gledali odraščati,« je povedala zgroženo.

Težave z oblačili, izhodi in vadbo

Čeprav ji prsi plačujejo račune, Summer pravi, da je njen največji problem iskanje oblačil. »Hrbet in pas imam zelo majhna in moje telo pravzaprav nima podpore – to je glavni problem. Oblačil ne najdem nikjer. To je najbolj frustrirajoča stvar na svetu. Nosim oprijeta oblačila iz raztegljivih materialov. Dekolte mora biti viden, saj sicer prsi izgledajo stisnjene in jaz delujem zelo debelo.« Zaradi tega Summer 90 odstotkov časa ne nosi modrčka in ima celo krojača, ki ji prilagaja oblačila. Modrčki po meri pa so zelo dragi: »Prejšnji mesec sem bila v Londonu, kjer so imeli modrčke do velikosti M, a en sam je stal 400 funtov,« je zaključila, poroča informer.rs.

Preberite še:

image_alt
Seks, umetnost in politika: nebrzdano življenje Ciccioline v novi knjigi!

image_alt
Pokazala je skoraj vse. Detajl med oprsjem pritegnil poglede

image_alt
Hrvaška navijačica ima konkurenco? Z nedrčkom, ki komaj podpiral ogromne prsi, paradirala na ligi prvakov

Več iz teme

Summer RobertzdravježenskebolezenprsiVelika Britanija
ZADNJE NOVICE
21:23
Novice  |  Slovenija
LUKA KOPER

Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi.
23. 12. 2025 | 21:23
21:08
Bulvar  |  Zanimivosti
TEHTAJO 13 KILOGRAMOV IN ŠE RASTEJO

Rastejo brez ustavljanja: moški si želijo, da bi se utopili v njenem velikanskem oprsju (VIDEO)

Zaradi enormnih prsi ji je zvilo hrbtenico: zdravniki jo zavračajo, internet jo obožuje.
23. 12. 2025 | 21:08
20:46
Novice  |  Slovenija
PROSLAVA PRED 26. DECEMBROM

Je premier Golob med nagovorom na proslavi kršil protokol?! Ne boste verjeli, kaj je storil

Med nagovorom je sedel na stopnice.
23. 12. 2025 | 20:46
20:24
Bulvar  |  Zanimivosti
APOKALIPSA KOT POSEL

Od majevskega koledarja do Halleyjevega kometa: zakaj verjamemo v sodni dan?

Konec sveta se nenehno prestavlja – strah pa ostaja.
23. 12. 2025 | 20:24
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČE V PROMETU

Kaj se dogaja v Ljubljani? V ponedeljek povozili dve peški

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.
23. 12. 2025 | 20:07
19:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA PROMETNA NESREČA

Tragična nesreča pri Los Angelesu: v gorečem ferrariju umrl ustvarjalec izjemno priljubljenih videoiger

Zampella je igro Call of Duty ustvaril leta 2003 s svojima dolgoletnima sodelavcema.
23. 12. 2025 | 19:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki