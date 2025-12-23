Rastejo brez ustavljanja: moški si želijo, da bi se utopili v njenem velikanskem oprsju (VIDEO)

Summer Robert je pri komaj 15 letih pomislila, da je z njo nekaj narobe, ko je ugotovila, da se njene prsi ne nehajo večati. Danes pa s prikazovanjem svojega bujnega oprsja na platformi OnlyFans zasluži do 45.000 funtov na mesec. Summer meri le 148 centimetrov, njene prsi pa tehtajo kar 13 kilogramov. Potem ko so jo številni zdravniki večkrat zavrnili, so ji končno postavili diagnozo makromastija – oblika hipertrofije dojk, zaradi katere prsi sčasoma postanejo pretirano velike. Ne le da se je morala navaditi na nenehne bolečine in nadlegovanje v javnosti, zaradi teže prsi je morala prestati tudi korektivno operacijo hrbtenice.

Influencerka, ki s tem dela polni delovni čas, je za Fabulous ekskluzivno povedala: »Letos so mi prsi zrasle za deset velikosti. To je neverjetno in res se zdi, da se ne bodo nikoli ustavile. Lani sploh niso rasle, leto pred tem pa za tri velikosti. V skupnosti, kjer se gibljem, je veliko deklet z velikimi prsmi, vendar še nikoli nisem srečala nikogar z večjimi naravnimi prsmi od mojih. Prepričana sem, da imam največje prsi v Veliki Britaniji. Prejšnji teden sem prestala korektivno operacijo hrbta – bilo je noro. Imela sem stalne hude bolečine, hrbtenica se mi je ukrivila in zdravniki so jo morali popraviti.« Makromastija, znana tudi kot gigantomastija ali hipertrofija dojk, se lahko pojavi naključno – med puberteto, nosečnostjo ali po jemanju določenih zdravil. Rast dojk lahko traja več let, obstajajo pa tudi primeri, ko so se prsi povečale za tri ali več velikosti v samo nekaj dneh. Med druge simptome sodijo bolečine v prsih, težave z držo, okužbe in bolečine v hrbtu. V nekaterih primerih stanje izzveni samo od sebe, mnoge ženske pa potrebujejo operacijo zmanjšanja prsi ali celo mastektomijo.

Zdravniki je nočejo operirati

Summer so v okviru britanskega javnega zdravstva (NHS) večkrat zavrnili pri zahtevi za zmanjšanje prsi. »Šestkrat sem bila pri zdravnikih, od najstniških let naprej, in prosila za zmanjšanje. Ko sem bila mlajša, so rekli, da sem premlada ali predebela, ker imam visok BMI – a to je zato, ker so moje prsi pretežke. Zdravniki so me sicer napotili naprej, toda ko so izvedeli, da imam makromastijo, so me znova zavrnili in rekli, da operacija nima smisla, ker bi se prsi vrnile. Danes si zmanjšanja verjetno sploh ne bi več želela. Prsi sem res vzljubila. Morda čez deset let, a trenutno jih želim obdržati in videti, kaj se bo zgodilo.« Dodala je, da je že pri desetih letih nosila modrček velikosti B, pri 16 letih pa so se ji prsi podvojile, zato se je morala zanašati na steznike in drage modrčke po meri. »Trenutno imam rada svoje prsi, a če me vprašate naslednji teden, jih bom sovražila. To je odnos ljubezni in sovraštva. Rada imam svoje telo in prsi ter to, kar so naredile za moj posel. A iti v javnost ali najti oblačila, ki mi ustrezajo, je izjemno težko. Svojega telesa nikoli ne sovražim zaradi sebe, ampak zaradi drugih ljudi.«

Stalni pogledi in dotikanje

Rjavolaska, ki ima 225.000 sledilcev na Instagramu, pravi, da jo neznanci na ulici gledajo in se je dotikajo, doživela pa je tudi grozljivo izkušnjo v londonskem metroju. »Pogledov sploh več ne opazim, ker sem jih vajena, moji prijatelji pa jih sovražijo. Kamorkoli grem in karkoli oblečem, vedno pritegnem pozornost. Moški buljijo, potem pa, ko jih opazim, hitro umaknejo pogled. Ženske pa strmijo, zavijajo z očmi ali govorijo grde stvari. V tem so ženske hujše od moških. Zmerjali so me z neštetimi imeni samo zato, ker obstajam. V metro ne hodim več sama. Prvič, ko sem šla sama, je moški sedel nasproti mene in se začel samozadovoljevati. To je bilo ogabno. Moški so me zasledovali po ulici. Zdaj nikoli ne zapustim hiše sama – niti do trgovine ne.«

Dodala je še: »Ko sem delala v baru in restavraciji, so me moški nenehno otipavali. Takrat sem bila nadlegovana desetkrat bolj kot danes.« Pred dvema letoma je odprla račun na OnlyFansu. Finančno so njene prsi popolnoma spremenile njeno življenje – mesečno zasluži okoli 45.000 funtov. »Morala sem blokirati več ljudi. Naročili so se moji nekdanji učitelji, očetje mojih prijateljev in ljudje, ki so me gledali odraščati,« je povedala zgroženo.

Težave z oblačili, izhodi in vadbo

Čeprav ji prsi plačujejo račune, Summer pravi, da je njen največji problem iskanje oblačil. »Hrbet in pas imam zelo majhna in moje telo pravzaprav nima podpore – to je glavni problem. Oblačil ne najdem nikjer. To je najbolj frustrirajoča stvar na svetu. Nosim oprijeta oblačila iz raztegljivih materialov. Dekolte mora biti viden, saj sicer prsi izgledajo stisnjene in jaz delujem zelo debelo.« Zaradi tega Summer 90 odstotkov časa ne nosi modrčka in ima celo krojača, ki ji prilagaja oblačila. Modrčki po meri pa so zelo dragi: »Prejšnji mesec sem bila v Londonu, kjer so imeli modrčke do velikosti M, a en sam je stal 400 funtov,« je zaključila, poroča informer.rs.

