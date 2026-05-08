Razkrili bodo tajne dosjeje o nezemljanih

V videoposnetku, objavljenem pred kratkim na YouTubu, evangelist Perry Stone trdi, da so nekaj njegovih kolegov pastorjev nedavno povabili na tajni sestanek, kjer so jim ameriški obveščevalni uradniki povedali, naj se pripravijo na objavo tajnih dosjejev o nezemljanih. Šlo naj bi za obstoj »reptilskih« bitij, neznanih letečih predmetov, materialov nečloveškega izvora in »drugih stvareh, ki zvenijo skoraj kot iz znanstvenofantastičnega filma«.

Trump naj bi dejal, da bodo prve datoteke objavljene zelo, zelo kmalu

Predsednik Donald Trump naj bi že sredi februarja Pentagonu in vojnemu ministru Petu Hegsethu naročil, da pripravita za objavo vse informacije, ki jih ima vlada o NLP in nezemeljskem življenju. Trump naj bi prejšnji teden dejal, da bodo prve datoteke objavljene »zelo zelo kmalu« in da bodo vsebovale nekaj »zelo zanimivih« stvari za javnost.

Na tajnem sestanku pastorjev in državnih uradnikov naj bi slednji poudarili, da bi lahko informacije, ki jih bodo objavili, nekatere kristjane spodbudile k dvomu o tem, kako je bilo vesolje ustvarjeno, in celo k izgubi zaupanje v vero. Spet drugi bodo odgovore iskali v cerkvah. Stone pravi: »Ljudje bodo rekli, da če obstajajo galaksije in če v galaksijah domnevno obstajajo še druge stvaritve, potem je celotna zgodba o stvarjenju mit, in ljudje bodo odpadli od krščanske vere, ker ne bodo imeli odgovora na to, kar bodo slišali.«

Trije pastorji, ki so sestanek potrdili, opozarjajo, da objava podatkov o obstoju nezemljanov ne bo le presenetljiva novica, temveč del zarote, da bi ljudi odvrnili od vere v Jezusa. Vsi trije so pozvali Cerkve, naj se pripravijo, ko bo prišla »velika prevara«. Vladni uradniki so domnevni obstoj nezemeljskega življenja neposredno povezali z dogodki in bitji, o katerih piše v Svetem pismu.