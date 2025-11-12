Razkrit skrivnostni detektiv iz Louvra, ki se je oktobra znašel sredi odmevnega ropa

Razkrita je identiteta čednega domnevno francoskega detektiva s klobukom fedora, prijel se ga je vzdevek fedora man, ki se je oktobra znašel v Parizu sredi senzacionalne kriminalke - znameniti muzej Louvre je bil tarča spektakularnega ropa, ko so tatovi odnesli dragocene kronske dragulje, ki so pripadali francoski kraljevi oziroma cesarski družini.

Pedro Elias Garzon Delvaux je sprožil norijo, ko so ga 19. oktobra, takoj po neverjetni tatvini, ujeli v rjavem klobuku, modnem telovniku in elegantni kravati, medtem ko je vihtel dežnik z lesenim ročajem in z resnim izrazom na obrazu stal ob policistih, ki so varovali vhod v svetovno znano pariško umetniško meko.

Louvre je bil tarča tatov. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

Toda kostumirani detektiv je do zdaj skrival svoj pravi obraz. »Nisem hotel takoj povedati, da sem to jaz,« je dejal v intervjuju za Associated Press komaj 15-letni francoski najstnik. Delvaux je zatrdil, da je tistega dne muzej obiskal s starši in da sploh ni vedel, da se je tedaj zgodil spektakularni rop, ko ga je v fotografski objektiv ujel francoski fotograf Thibault Camus.

Sprva skrival svojo zasebnost

Delvaux je oboževalec detektivov Sherlocka Holmesa in Hercula Poirota ter pravi, da gre v šolo pogosto v oblačilih, ki so navdihnjena s 40. leti prejšnjega stoletja. Njegova celotna oprava vključuje telovnik Yves Saint Laurent, ki si ga je izposodil od očeta, suknjič, kravato, hlače Tommy Hilfiger in rusko uro. Povedal je, da nosi fedoro le ob koncu tedna, praznikih in obiskih muzejev. Mimogrede, fedora je mehki klobuk s sredinsko vdolbino na vrhu in dvema gubama spredaj. Običajno je narejen iz filca, ima srednje širok krajec in trak okoli oboda.

Mladenič je povedal, da mu je štiri dni po tem, ko je njegova fotografija postala viralna, prijatelj poslal sporočilo in ga vprašal, ali je postal najbolj znan detektiv na svetu. »Ljudje so mi rekli: 'Postal si zvezda.' Nisem mogel verjeti, da lahko z eno samo fotografijo v nekaj dneh postaneš viralen.«

Najstnik je povedal, da je sprva skrival svojo zasebnost na družbenih omrežjih, da bi se izognil neželeni pozornosti. Mnogi na spletu so trdili, da je fotografija morda umetno ustvarjena. Potem ko je več dni pustil, da okoli nje krožijo najrazličnejše teorije, je stopil v središče pozornosti. »Prišli so novinarji in povedal sem jim, koliko sem star. Bili so izjemno presenečeni,« je dejal Delvaux.