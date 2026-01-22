  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIK ZASLUŽEK ZAPOSLENIH

Razkritje iz zakulisja bordela: takšne so sobe po odhodu strank (VIDEO)

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta.
Fotografija je simbolična. FOTO: Vadimguzhva, Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Vadimguzhva, Getty Images/iStockphoto
A. G.
 22. 1. 2026 | 21:35
A+A-

Ketrin de Noar, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot lastnica enega največjih registriranih bordelov v Evropi, je nedavno objavila videoposnetek, v katerem razkrije, kaj se dogaja v sobi po tem, ko stranke odidejo. V ta posel je vstopila po zaključku doktorata, na svojih kanalih pa redno objavlja vsebine, ki prikazujejo vsakdanje delovanje njenega podjetja. Čeprav noče razkriti natančne lokacije, poudarja, da posluje v državi, kjer je ta dejavnost zakonsko dovoljena.

V preteklih objavah je navedla, da velik del njenih stalnih strank predstavljajo poročeni moški, za katere meni, da v zakonu pogosto ne doživljajo dovolj telesne bližine. Prav tako je poudarila, da se resničnost njenega objekta močno razlikuje od stereotipov, ki jih je sama nekoč imela o tovrstnih krajih.

Stroga higienska pravila

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta. Pred vsakim novim obiskom osebje namesti enkratno rjuho, posteljnino pa operejo najmanj enkrat na teden oziroma pogosteje, če je to potrebno. Kozarce zamenjajo, mini bar dopolnijo, kopalnico pa temeljito očistijo, razkužijo in osušijo. Uporabljene brisače takoj odnesejo v pranje, milo zamenjajo, če je porabljeno, prostor pa hitro uredijo – od praznjenja košev do osnovnega pospravljanja. Prej je še poudarila, da lahko nekateri zaposleni v njenem objektu dosežejo mesečni zaslužek tudi do 50.000 evrov, poroča Informer.

Preberite še:

image_alt
Ena največjih javnih hiš na svetu: vsak dan zadovoljijo kar 3000 moških

image_alt
Zloglasni »loverboy«: Bosanec zapeljal na desetine deklet, ki niso imele pojma, da jih čaka pekel (VIDEO)

image_alt
V muzeju na ogled 200 let star kondom, ne boste verjeli, kaj ga krasi (FOTO)

Več iz teme

bordelčiščenjesobezaslužek
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biodinamična tržnica

O tem, zakaj je zelenjava tako draga ...
Marko Kočevar22. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Leto s Trumpom

Uganete, kolikokrat je bil Trump v enem letu omenjen v časopisu, ki ga berete?
Dušan Malovrh22. 1. 2026 | 22:25
21:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIK ZASLUŽEK ZAPOSLENIH

Razkritje iz zakulisja bordela: takšne so sobe po odhodu strank (VIDEO)

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta.
22. 1. 2026 | 21:35
21:25
Bulvar  |  Glasba in film
V SLOVO

Umrla je Milena, ženska, kateri so posvetili brezčasno uspešnico Novih fosilov (VIDEO)

Rajko Dujmić jo je srečal ob morju v Herceg Novem, njun pogovor trajal vso noč:
22. 1. 2026 | 21:25
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR STANOVANJSKE HIŠE

Po hudi tragediji se je stanje triletnika izboljšalo: Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca

Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma.
22. 1. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Tonija Vodiška in Niko Hilj, Magnifica in Lada Bizovičarja ter Urško Ogrin in Schatzija.
22. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki