Razkritje iz zakulisja bordela: takšne so sobe po odhodu strank (VIDEO)

Ketrin de Noar, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot lastnica enega največjih registriranih bordelov v Evropi, je nedavno objavila videoposnetek, v katerem razkrije, kaj se dogaja v sobi po tem, ko stranke odidejo. V ta posel je vstopila po zaključku doktorata, na svojih kanalih pa redno objavlja vsebine, ki prikazujejo vsakdanje delovanje njenega podjetja. Čeprav noče razkriti natančne lokacije, poudarja, da posluje v državi, kjer je ta dejavnost zakonsko dovoljena.

V preteklih objavah je navedla, da velik del njenih stalnih strank predstavljajo poročeni moški, za katere meni, da v zakonu pogosto ne doživljajo dovolj telesne bližine. Prav tako je poudarila, da se resničnost njenega objekta močno razlikuje od stereotipov, ki jih je sama nekoč imela o tovrstnih krajih.

Stroga higienska pravila

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta. Pred vsakim novim obiskom osebje namesti enkratno rjuho, posteljnino pa operejo najmanj enkrat na teden oziroma pogosteje, če je to potrebno. Kozarce zamenjajo, mini bar dopolnijo, kopalnico pa temeljito očistijo, razkužijo in osušijo. Uporabljene brisače takoj odnesejo v pranje, milo zamenjajo, če je porabljeno, prostor pa hitro uredijo – od praznjenja košev do osnovnega pospravljanja. Prej je še poudarila, da lahko nekateri zaposleni v njenem objektu dosežejo mesečni zaslužek tudi do 50.000 evrov, poroča Informer.

