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Razkrivanje skrivnosti vesolja, najmočnejši atomski pospeševalnik na svetu so ugasnili

Z nadgradnjo do vpogleda v najredkejše fizikalne pojave.
V predorih bodo zamenjali za več kot 1,2 kilometra magnetov. FOTO: Valentin Flauraud/Afp

V predorih bodo zamenjali za več kot 1,2 kilometra magnetov. FOTO: Valentin Flauraud/Afp

Trkalnik so ponovno zagnali aprila 2015, potem ko je bil dve leti izklopljen zaradi obsežne prenove, vredne 117 milijonov evrov. FOTO: arhiv Cerna

Trkalnik so ponovno zagnali aprila 2015, potem ko je bil dve leti izklopljen zaradi obsežne prenove, vredne 117 milijonov evrov. FOTO: arhiv Cerna

Trkalnik vzdržuje in pripravlja več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. FOTO: arhiv Cerna

Trkalnik vzdržuje in pripravlja več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. FOTO: arhiv Cerna

V predorih bodo zamenjali za več kot 1,2 kilometra magnetov. FOTO: Valentin Flauraud/Afp
Trkalnik so ponovno zagnali aprila 2015, potem ko je bil dve leti izklopljen zaradi obsežne prenove, vredne 117 milijonov evrov. FOTO: arhiv Cerna
Trkalnik vzdržuje in pripravlja več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. FOTO: arhiv Cerna
S. F.
 6. 7. 2026 | 14:35
2:31
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Veliki hadronski trkalnik, ki ga je zgradila Evropska organizacija za jedrske raziskave (Cern) in leži ob francosko-švicarski meji pri Ženevi, so zaustavili. Velikanska naprava leži v krožnem tunelu z obsegom 27 kilometrov, od 50 do 175 metrov pod zemljo. Vzdržuje in pripravlja jo več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. Trkalnik je začel delovati leta 2008, ko so skozenj spustili prve žarke, prve presenetljive rezultate pa so dosegli že v letu dni. Prej so 3,8 metra širok betonski tunel, ki so ga zgradili med letoma 1983 in 1988, uporabljali za veliki elektronsko-pozitronski trkalnik.

Sedaj bo zaustavljen štiri leta, saj ga bodo v tem času nadgradili v različico z visoko svetilnostjo (HiLumi LHC). Ponovno bo začel delovati leta 2030. Nadgradnja bo velik podvig, saj bo treba samo v predorih trkalnika zamenjati za več kot 1,2 kilometra magnetov. Po končani nadgradnji bo imel trkalnik po pričakovanjih Cerna desetkrat večjo svetilnost, znanstvenikom pa bo omogočil zbiranje približno stokrat večje količine podatkov kot sedaj, piše Daily Mail.

Trkalnik so ponovno zagnali aprila 2015, potem ko je bil dve leti izklopljen zaradi obsežne prenove, vredne 117 milijonov evrov. FOTO: arhiv Cerna
Trkalnik so ponovno zagnali aprila 2015, potem ko je bil dve leti izklopljen zaradi obsežne prenove, vredne 117 milijonov evrov. FOTO: arhiv Cerna

Neverjetni vpogledi v temeljno naravo vesolja.

Skupni stroški nadgradnje naj bi znašali približno 1,5 milijarde dolarjev. Sredstva bodo zagotovljena iz članarin Cerna ter s prispevki iz ZDA, Japonske, Kanade in Kitajske. Kljub astronomski ceni pa so znanstveniki prepričani, da je ta naložba ključna za razkritje najglobljih skrivnosti vesolja.

Trkalnik deluje tako, da pospešuje »snope« protonov v 27-kilometrskem krogu elektromagnetov do izjemnih hitrosti in jih nato trči med seboj. Izjemno občutljivi detektorji nato analizirajo ostanke trkov in iščejo nenavadne ter zanimive subatomske delce, ki se za kratek čas pojavijo.

Trkalnik vzdržuje in pripravlja več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. FOTO: arhiv Cerna
Trkalnik vzdržuje in pripravlja več kot osem tisoč fizikov iz petinosemdesetih držav ter nekaj sto univerz in laboratorijev. FOTO: arhiv Cerna

Doslej je znanstvenikom omogočil neverjetne vpoglede v temeljno naravo vesolja. Najbolj odmevno je bilo odkritje tako imenovanega božjega delca oziroma Higgsovega bozona leta 2012 – subatomskega delca, ki drugim delcem podeljuje maso.

Trkalnik je znanstvenikom omogočil neverjetne vpoglede v temeljno naravo vesolja.

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