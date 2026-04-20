TRENUTNO PATENT

Rešitev za neprijetne nuje sredi vožnje, avto s skritim straniščem

Podjetje Seres ponuja rešitev za neprijetne nuje sredi vožnje. Za zdaj ostaja pri patentu, avta z WC-školjko še ni mogoče kupiti.
Seres izdeluje avtomobile z veliko prostora za potnike in prtljago. FOTOGRAFIJI: Seres
Seres izdeluje avtomobile z veliko prostora za potnike in prtljago. FOTOGRAFIJI: Seres
A. J.
 20. 4. 2026 | 13:12
Verjetno se je tudi vam že kdaj zgodilo, da je vas ali katerega od vaših sopotnikov v vozilu, sredi vožnje, prijelo na potrebo, pa niste imeli kam. Mučno čakanje na prvo bencinsko črpalko ali počivališče bo morda odpravil kitajski proizvajalec električnih avtomobilov Seres, ki je pred kratkim patentiral rešitev za skrito stranišče v avtomobilu. Ne gre za šalo, ampak za uradno odobren uporabni model, ki je bil po poročanju avtomobilskih medijev odobren 10. aprila letos. Patent predvideva vgrajeno, skrito straniščno enoto v notranjosti vozila. Ko nas začne tiščati, samo pritisnemo na gumb ali pa damo glasovni ukaz, in že se izpod sedeža pokaže povsem funkcionalna straniščna školjka. Da s smradom, ki je neločljiv spremljevalec tovrstnih opravkov, ne bi obremenjevali ostalih potnikov, sta dodana ventilator in posebna izpušna cev za odvod neprijetnih vonjav iz vozila. Podobno kot v straniščih, ki jih uporabljajo v avtodomu, je treba tudi to prazniti ročno. Ima pa stranišče vrtljivo grelno telo, ki poskrbi, da urin izhlapi ter se posušijo drugi odpadki, kar močno olajša neprijetno nalogo.

Podjetje Seres s sedežem v jugozahodnem mestu Chongqing sicer še ni napovedalo dejanskega modela avtomobila s straniščem in ni jasno, ali jih bodo sploh izdelovali. Je pa vgradnja stranišča del trenda na kitajskem trgu električnih avtomobilov; tamkajšnja električna vozila so vse pogosteje opremljena z nekonvencionalnimi funkcijami, kot so masažni sedeži, karaoke sistemi in hladilnik. S temi funkcijami želijo proizvajalci povečati njihovo priljubljenost.

Takole deluje mehanizem vgrajenega stranišča.
Takole deluje mehanizem vgrajenega stranišča.

Stranišče praznimo sami, iztrebki se v njem posušijo.

Podjetje sicer ni prvo, ki razmišlja o stranišču v avtomobilu

Podjetje Seres je skupaj s hčerinsko blagovno znamko Aito znano po proizvodnji električnih športnih terenskih vozil – večjih avtomobilov, ki so višje nad tlemi in imajo več prostora za prtljago. Je eno redkih kitajskih podjetij za električna vozila, ki ustvarjajo dobiček. Z desetinami konkurenčnih blagovnih znamk je kitajski trg električnih vozil postal močno zasičen, kar je pripeljalo do drage cenovne vojne, ki je zmanjšala dobičke podjetij. Podjetje sicer ni prvo, ki razmišlja o stranišču v avtomobilu. V 50. letih prejšnjega stoletja je posebna različica avtomobila Rolls-Royce silver wraith vključevala stranišče pod potniškim sedežem.

Podjetje SeresavtomobilizemmobilnoststraniščeAvtomobiliokoljeavtovozila
