Pentagon je uradno umaknil oznako tajnosti s štiridesetih novih dokumentov o neznanih letečih predmetih (NLP), ki segajo vse do štiridesetih let prejšnjega stoletja. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da bi ta objava lahko bila le premišljena poteza, s katero želi vlada prikriti precej bolj strašljivo jedrsko resničnost.

Med razkritimi gradivi je visoko varovano poročilo o konferenci znanstvenikov v nacionalnem laboratoriju Los Alamos, zgodovinskem središču za razvoj atomske bombe. Dokumenti opisujejo skrivnostne »zelene ognjene krogle«, ki so jih opazili v bližini tega izjemno varovanega objekta, kar je takrat sprožilo nemalo alarmov za nacionalno varnost.

Preiskovalni novinar Ross Coulthart poudarja, da vzorci v dokumentih kažejo na nekaj precej bolj zloveščega od zgolj naključnih vesoljskih pojavov. Po njegovih besedah nekdo zelo načrtno in podrobno opazuje ter nadzoruje jedrsko orožje in jedrsko energijo.

Arhivi razkrivajo, da so bili neznani predmeti pogosto osredotočeni prav na ameriško atomsko orožarno. Eden od takšnih primerov se je zgodil leta 2015 nad jedrsko elektrarno Pantex v Teksasu, ki velja za enega najbolj zaščitenih objektov v državi. Lokalni mediji in varnostno osebje so takrat nad kompleksom opazili popolnoma neslišno plovilo v obliki romba, ki je lebdelo brez vidnega motorja ali pogonskega sistema. To je med pristojnimi povzročilo izjemno zaskrbljenost, saj je plovilo nekaznovano vztrajalo nad tako ključno infrastrukturo.

Čeprav ti podatki dokazujejo, da Pentagon tovrstne grožnje na skrivaj spremlja že skoraj osemdeset let, zapisi nakazujejo, da vojska ni bila nepripravljena. Preiskovalci ameriških letalskih sil so te pojave že leta 1947 dejansko pričakovali in so jih lahko skoraj natančno napovedali.

Kljub obsežnemu svežnju informacij pa Coulthart meni, da javnost še vedno ne pozna prave razsežnosti te problematike. Prepričan je, da so razkriti dokumenti le drobec tega, kar vlada dejansko skriva v svojih sefih. V javnost so po njegovem mnenju namreč spustili le najmanj senzacionalne posnetke, medtem ko glavne dokaze še vedno zadržujejo zase.