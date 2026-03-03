Rezanci za dolgo življenje, ribe za obilje

PRVI dan marca je v New Yorku že 28. zapovrstjo potekala tradicionalna parada ob začetku kitajskega novega leta. Dogajanje se je začelo zgodaj popoldne, ko so prve skupine ob bučnih bobnih napovedale prihod levov in zmajev. Ples levov, ki po tradiciji prinaša srečo in odganja slabo energijo, je požel glasne vzklike množice. Zmaj, dolg in gibek, se je vil nad glavami nastopajočih, medtem ko so ga nosilci usklajeno dvigovali in spuščali v ritmu bobnov. Zvok je odmeval med stavbami in ustvarjal skoraj hipnotično vzdušje.

S plesom in glasbo so odganjali mitološko zver.

V paradi so sodelovali številne kulturne in društvene skupine, šolski orkestri ter lokalne organizacije. Pisani transparenti, tradicionalne noše in okrašeni vozovi so pripovedovali zgodbo o dediščini, ponosu in povezanosti skupnosti, ki ima v New Yorku dolgo zgodovino. Ob robu ulic so stali domačini in turisti, mnogi s telefoni v rokah, drugi pa preprosto zatopljeni v prizor. Po zaključku sprevoda se je praznovanje preselilo med stojnice in restavracije. Zrak je dišal po cmokih, rezancih in drugih tradicionalnih jedeh, ki imajo v času novega leta poseben pomen – dolgi rezanci simbolizirajo dolgo življenje, ribe obilje, sladke dobrote pa srečo v prihodnjih mesecih. Ljudje so si voščili zdravja in uspeha ter nazdravljali novemu začetku.

Nian prinaša nesrečo

Parada je vrhunec večtedenskih praznovanj luninega novega leta v mestu. V preteklih tednih so se zvrstili kulturni programi, delavnice, glasbeni nastopi in tradicionalne slovesnosti s pirotehniko. Dogajanje vsako leto znova potrdi, da New York ni le mesto nebotičnikov, temveč tudi mesto kultur, ki sobivajo in ohranjajo svoje korenine. Lunarno novo leto, katerega začetek je zaznamoval festival, je tradicionalni družinski praznik, ko se pozdravlja sreča in dolgo, zdravo življenje, hkrati pa se z glasnim hrupom in rdečimi okraski simbolno odganja mitološka zver Nian, ki naj bi prinašala nesrečo. Vsako leto je v ospredju ena žival, povezana z enim od petih elementov: kovino, vodo, lesom, ognjem in zemljo. Letošnje leto je znano kot leto ognjenega konja, ker sovpada z elementom ognja. Prineslo naj bi več strasti, drznosti in poguma.