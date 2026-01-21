  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GRADILI GA BODO ROBOTI

Rezervacije za hotel na Luni že potekajo, toliko je treba odšteti zanjo

Strošek gradnje ene sobe bo okoli 8,6 milijona evrov.
To vsekakor ne bodo počitnice, kot smo jih vajeni. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
To vsekakor ne bodo počitnice, kot smo jih vajeni. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
A. J.
 21. 1. 2026 | 15:15
A+A-

Januar je pravi čas za rezervacijo sanjskih počitnic, saj večina agencij in hotelov ta mesec ponuja posebne popuste za zgodnjo prijavo. Vendar pa to ne velja za hotel na prestižni lokaciji, na katero nemara še niste pomislili – Luni. Če želite rezervirati bivanje v njem, boste morali, januar gor ali dol, plačati od 250.000 do milijona dolarjev (od 213.890 do 860.000 evrov). S tem vplačilom si boste sicer zagotovili sobo, pričakujete pa lahko, da bo celotna cena še precej višja, saj strošek gradnje še ni povsem znan. Da, prav ste prebrali: zagonsko podjetje GRU Space, ki ponuja bivanje v hotelu na Luni, hotela sploh še ni zgradilo.

2029. naj bi roboti začeli graditi hotel.

Ideje za privabljanje vesoljskih navdušencev z globokimi žepi se je domislil 21-letni Skylar Chan. Čeprav ustanovitelj GRU Space ni edini, ki mu je kaj takega padlo na pamet, je inovativen način, kako namerava hotel zgraditi. Namesto da bi na Luno pošiljal gradbeni material in stroje, namerava uporabiti robotske sisteme za gradnjo trpežnih blokov iz tamkajšnje zemlje in jih sestaviti v robustne strukture, ki bodo sposobne preživeti v surovem okolju. Ocenjeno je, da bo strošek gradnje ene sobe okoli 10 milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov). Gradnja prvega luninega hotela naj bi se začela leta 2029. »Živimo na prelomni točki, ko lahko dejansko postanemo medplanetarni, še preden umremo. Če nam uspe, se bodo milijarde človeških življenj rodile na Luni in Marsu ter bodo lahko doživele lepoto življenja na Luni in Marsu,« je v izjavi za javnost zapisal ustanovitelj GRU Space. Čeprav se Chanov načrt sliši kot pravljica, je marsikdo prepričan, da mu bo uspelo. Chane je namreč genij, ki se je že v najstniških letih usposabljal za pilota letalskih sil, nato pa pomagal razviti eksperiment 3D-tiskanja, ki ga je podprla Nasa in je bil poslan v vesolje, še preden je diplomiral na Berkeleyju. Lani je bil sprejet v Ycombinator kot najmlajši samostojni ustanovitelj pospeševalnika v vesolju.

Ali bo ocenjen z zvezdicami, ni znano. FOTO: Gru
Ali bo ocenjen z zvezdicami, ni znano. FOTO: Gru

Več iz teme

lunahotelgradnjaturizemrezervacija
ZADNJE NOVICE
15:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NATO JE ZBEŽAL

V Kopru zaparkiral avtobus in želel pretepsti voznika

Po obkladanju z grožnjami je voznik poklical policijo, neznanec pa jo je ucvrl.
21. 1. 2026 | 15:33
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
GRADILI GA BODO ROBOTI

Rezervacije za hotel na Luni že potekajo, toliko je treba odšteti zanjo

Strošek gradnje ene sobe bo okoli 8,6 milijona evrov.
21. 1. 2026 | 15:15
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

AntiValentinovo se vrača v Ljubljano: Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić na isti večer

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3.
21. 1. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE SRCA

Če imate povišan krvni tlak, pogosteje uživajte to zelenjavo

Ena od prednosti soka rdeče pese je, da deluje razmeroma hitro.
21. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O OZEMPICU

Kaj je naravni Ozempic in kako dobro znanost podpira njegovo učinkovitost?

Ta pristop lahko pomaga pri ohranjanju telesne teže, vendar verjetno ni dovolj močan za dejansko hujšanje.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOLZE IN HVALEŽNOST

Pokopali 24-letnega Jaka, oglasila se je mama Urška: »Živi še naprej v mojem srcu«

Besede Jakove mame so pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira. Zahvalila se je vsem, ki so pomagali pri iskanju njenega sina.
21. 1. 2026 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki