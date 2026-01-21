Rezervacije za hotel na Luni že potekajo, toliko je treba odšteti zanjo

Januar je pravi čas za rezervacijo sanjskih počitnic, saj večina agencij in hotelov ta mesec ponuja posebne popuste za zgodnjo prijavo. Vendar pa to ne velja za hotel na prestižni lokaciji, na katero nemara še niste pomislili – Luni. Če želite rezervirati bivanje v njem, boste morali, januar gor ali dol, plačati od 250.000 do milijona dolarjev (od 213.890 do 860.000 evrov). S tem vplačilom si boste sicer zagotovili sobo, pričakujete pa lahko, da bo celotna cena še precej višja, saj strošek gradnje še ni povsem znan. Da, prav ste prebrali: zagonsko podjetje GRU Space, ki ponuja bivanje v hotelu na Luni, hotela sploh še ni zgradilo.

2029. naj bi roboti začeli graditi hotel.

Ideje za privabljanje vesoljskih navdušencev z globokimi žepi se je domislil 21-letni Skylar Chan. Čeprav ustanovitelj GRU Space ni edini, ki mu je kaj takega padlo na pamet, je inovativen način, kako namerava hotel zgraditi. Namesto da bi na Luno pošiljal gradbeni material in stroje, namerava uporabiti robotske sisteme za gradnjo trpežnih blokov iz tamkajšnje zemlje in jih sestaviti v robustne strukture, ki bodo sposobne preživeti v surovem okolju. Ocenjeno je, da bo strošek gradnje ene sobe okoli 10 milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov). Gradnja prvega luninega hotela naj bi se začela leta 2029. »Živimo na prelomni točki, ko lahko dejansko postanemo medplanetarni, še preden umremo. Če nam uspe, se bodo milijarde človeških življenj rodile na Luni in Marsu ter bodo lahko doživele lepoto življenja na Luni in Marsu,« je v izjavi za javnost zapisal ustanovitelj GRU Space. Čeprav se Chanov načrt sliši kot pravljica, je marsikdo prepričan, da mu bo uspelo. Chane je namreč genij, ki se je že v najstniških letih usposabljal za pilota letalskih sil, nato pa pomagal razviti eksperiment 3D-tiskanja, ki ga je podprla Nasa in je bil poslan v vesolje, še preden je diplomiral na Berkeleyju. Lani je bil sprejet v Ycombinator kot najmlajši samostojni ustanovitelj pospeševalnika v vesolju.