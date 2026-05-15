Robot kot iz filmov znanstvene fantastike je uporaben v gradbeništvu, gorskem reševanju in še kje

Tudi tisti, ki niste ljubitelji znanstvene fantastike, ste s kotičkom očesa kdaj opazili kak film, v katerem se robot, ki ga upravlja človek, spreminja iz človeške oblike, s katero se vojskuje ali opravlja težka dela, v vozilo in znova nazaj. A če so bili tako imenovani transformerji nekoč plod domišljije piscev in filmskih ustvarjalcev, so danes že postali resničnost. Kitajsko podjetje za robotiko Unitree Robotics je pred kratkim predstavilo prvega tovrstnega robota na svetu.

Robot GD01 ima prostor za potnika in je sposoben prehajati med dvonožno hojo in štirinožnim načinom. Narejen je iz trdne kovinske zlitine in ima svojevrsten kokpit, v katerem sedi človek. Po eni strani je zelo močan humanoidni robot, sposoben z eno roko porušiti opečno steno, po drugi pa prevozno sredstvo, ki se premika s pomočjo štirinožne hoje. V višino meri skoraj 2,7 m, tehta pa okoli 500 kg. Robot je naredil vtis tako na amaterje kot na strokovnjake. »Zahod gradi neverjetne humanoidne robote. Kitajska jih gradi hitreje, ceneje in v obsegu, ki mu nihče drug ne more doseči enakega obsega,« je na X zapisal strokovnjak za robotiko Lukas Ziegler. Spletni komentatorji pa so robota označili za sanje vsakega fanta.

Robota je že mogoče kupiti, cena pa za zdaj še ni primerna za vsak žep. Stane namreč dobrih 555.000 evrov. In za kaj bi ga, če bi ga imeli, sploh lahko uporabljali? Kot pričakujejo snovalci, bo robot prišel prav za naloge, ki zahtevajo veliko fizične moči, pa tudi za preprosta mehanska dela. Zelo uporabni bi bili lahko denimo v gradbeništvu. So tudi priročno prevozno sredstvo na težko dostopnih območjih, prenašajo lahko tako osebo kot tovor. V gorskem reševanju bi lahko nadomestili helikopterje.