Robot na Kitajskem prosjačil za drobiž, tole bi plačal z njim (VIDEO)

Na družbenih omrežjih je zakrožil nenavaden posnetek iz kitajske province Sečuan, ki prikazuje humanoidnega robota, kako na kolenih berači sredi ulice. Predse je postavil posodico za prispevke, napis in celo kodo QR za digitalna nakazila, mimoidoče pa je prosil za denar, češ da nima sredstev za polnjenje in da nujno potrebuje pomoč pri plačilu elektrike. Čeprav nihče ni uradno prevzel odgovornosti za to nenavadno ulično predstavo, so poznavalci v robotu prepoznali model Unitree G1, ki ga proizvaja podjetje Unitree Robotics.

Ta bizarna ulična akcija se je zgodila le nekaj mesecev po maratonski predstavi v Pekingu, kjer je tekmovalo več kot tristo humanoidnih robotov. Tisti dogodek je hitro postal tarča spletnega posmeha, saj so se številni roboti zgrudili takoj po štartu, se spotikali med tekmo ali pa se zaletavali v ograje. Kritike na račun trenutnega stanja robotske tehnologije je pred tem javno izrazil tudi Wei Zhejia, predsednik uprave tajvanskega giganta TSMC. Izpostavil je, da so kitajski roboti večinoma le za okras, saj zgolj skačejo in poskakujejo, hkrati pa je spomnil, da je kar 95 odstotkov njihovih procesorskih možganov odvisnih od tajvanskih polprevodnikov. Industrijski analitiki so njegovo oceno podprli z besedami, da je bil celo preveč vljuden, saj ta tehnologija trenutno ostaja na ravni zabave in demonstracij brez prave praktične uporabnosti.

Posnetek beraškega robota je sprožil buren odziv in deljena mnenja med uporabniki kitajskih družbenih omrežij. Medtem ko se mnogi sprašujejo, ali gre za pristno delovanje ali zgolj za satiro, videoposnetek odlično ponazarja velik razkorak med pretiranim oglaševanjem umetne inteligence in realnimi gospodarskimi pritiski. Eden od lokalnih komentatorjev pa je ob tem hudomušno pripomnil: »Danes očitno še berače nadomešča tehnologija.«