Robotski ljubljenček prepozna lastnikova čustva, to pa še ni vse

Hišni ljubljenčki so odlična zamisel za vse, ki si želijo dom obogatiti z več ljubezni in topline, toda v norih urnikih današnjega časa je želja po kosmatih prijateljčkih pogosto težko uresničljiva. Da bi lahko tudi tisti, ki nimajo časa za sprehajanje in hranjenje ljubljenčkov, kaj šele za čiščenje za njimi, doživeli delček veselja, ki so ga deležni skrbniki psov, mačk in drugih malih domačih živali, so v podjetju Ollobit zasnovali robota, ki bo opravljal to funkcijo namesto njih. OlloNi je prav tako ljubek in kosmat, za nameček pa še zelo pameten. Vgrajene ima kamere in poseben sistem za prepoznavanje obrazov, UI mu pomaga, da se sčasoma nauči prebrati skrbnikova čustva. Svoje čustvene odzive robot pokaže z obliko, svetlostjo in gibanjem oči, v katerih se skrivajo kamere, pri podajanju informacij pa si pomaga z računalniškim zaslonom na sredini obraza, ki spominja na elektronsko tablico.

Ne gre dvomiti, da ga bodo najlažje za svojega vzeli najmlajši.

Odgovarjati zna na vprašanja, se igrati z vami igre ter delati družinske (ali varnostne) videoposnetke in fotografije. Na vrhu glave sta dve rogovoma podobni obliki, ki se ju uporabniki lahko dotaknejo, da v nujnih primerih takoj ustavijo robota ali ga utišajo. Pod mehkimi, kosmatimi krili se rdeče svetlika robotovo srce, ki ni samo simbolična podrobnost, temveč vsebuje OlloNijev pomnilniški sistem. Tja se shrani vse, česar se robot nauči. OlloNi je v svetu domačih robotov posebnost, saj se večina podjetij loteva robotskih pomočnikov, ki spominjajo na človeka. Vendar pa se je izkazalo, da imajo ljudje v zahodnem svetu do takšnih robotov odpor. Slednjega bi lahko pomagal premagati robotski ljubljenček OlloNi, ki je s svojim kožuhom in rogom podoben otroški igrači. Ne gre dvomiti, da ga bodo najlažje za svojega vzeli prav najmlajši in se tako lažje pripravili na svet, kakršnega prinaša prihodnost.