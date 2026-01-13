  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OLLONI

Robotski ljubljenček prepozna lastnikova čustva, to pa še ni vse

Kaj čuti, vidimo po tem, kako se mu gibljejo oči.
Mehko krzno kar kliče po objemih. FOTO: Ollobot/Profimedia
Mehko krzno kar kliče po objemih. FOTO: Ollobot/Profimedia
A. J.
 13. 1. 2026 | 15:15
2:09
A+A-

Hišni ljubljenčki so odlična zamisel za vse, ki si želijo dom obogatiti z več ljubezni in topline, toda v norih urnikih današnjega časa je želja po kosmatih prijateljčkih pogosto težko uresničljiva. Da bi lahko tudi tisti, ki nimajo časa za sprehajanje in hranjenje ljubljenčkov, kaj šele za čiščenje za njimi, doživeli delček veselja, ki so ga deležni skrbniki psov, mačk in drugih malih domačih živali, so v podjetju Ollobit zasnovali robota, ki bo opravljal to funkcijo namesto njih. OlloNi je prav tako ljubek in kosmat, za nameček pa še zelo pameten. Vgrajene ima kamere in poseben sistem za prepoznavanje obrazov, UI mu pomaga, da se sčasoma nauči prebrati skrbnikova čustva. Svoje čustvene odzive robot pokaže z obliko, svetlostjo in gibanjem oči, v katerih se skrivajo kamere, pri podajanju informacij pa si pomaga z računalniškim zaslonom na sredini obraza, ki spominja na elektronsko tablico.

Ne gre dvomiti, da ga bodo najlažje za svojega vzeli najmlajši.

Odgovarjati zna na vprašanja, se igrati z vami igre ter delati družinske (ali varnostne) videoposnetke in fotografije. Na vrhu glave sta dve rogovoma podobni obliki, ki se ju uporabniki lahko dotaknejo, da v nujnih primerih takoj ustavijo robota ali ga utišajo. Pod mehkimi, kosmatimi krili se rdeče svetlika robotovo srce, ki ni samo simbolična podrobnost, temveč vsebuje OlloNijev pomnilniški sistem. Tja se shrani vse, česar se robot nauči. OlloNi je v svetu domačih robotov posebnost, saj se večina podjetij loteva robotskih pomočnikov, ki spominjajo na človeka. Vendar pa se je izkazalo, da imajo ljudje v zahodnem svetu do takšnih robotov odpor. Slednjega bi lahko pomagal premagati robotski ljubljenček OlloNi, ki je s svojim kožuhom in rogom podoben otroški igrači. Ne gre dvomiti, da ga bodo najlažje za svojega vzeli prav najmlajši in se tako lažje pripravili na svet, kakršnega prinaša prihodnost.

Družbo vam bo delal podnevi in ponoči. FOTO: Ollobot/Profimedia
Družbo vam bo delal podnevi in ponoči. FOTO: Ollobot/Profimedia

Več iz teme

robottehnologijaljubljenček
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
ORGAZEM

Naravni eliksir za sijočo kožo in mladosten videz

Spolni vrhunci imajo več kot en sam namen in znatno vplivajo tudi na kožo.
13. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opustite zastarele poglede

Jutri lahko položaj planetov dodatno razburka naše notranje bitke.
13. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To počnemo skoraj vsi – a zaradi vrat doma po nepotrebnem mečemo denar skozi okno

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot13. 1. 2026 | 18:00
17:45
Bulvar  |  Tuji trači
SVET SLAVNIH

Slavni glasbenik javnosti pokazal svojo novo izbranko

Kanadski zvezdnik in brazilska igralka ujeta med sproščenim pohodom, ki je dokončno potrdil govorice o njuni romanci.
13. 1. 2026 | 17:45
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Športni svet ovit v črnino: v plazu umrla legenda deskanja na snegu

V nedeljo ga v švicarskih Alpah odnesel plaz.
13. 1. 2026 | 17:23
17:15
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Drugačen pogled na Bled s kotička, ki ga množice še niso našle (FOTO)

Naš biser vsako leto obišče veliko domačih in tujih obiskovalcev.
13. 1. 2026 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki