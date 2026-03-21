S hialuronskimi polnili so kamelam povečali ustnice in s silikonom povečali grbe

V nekaterih državah so kamele pojem lepote: tako je tudi v Omanu, kjer videz dvogrbih živali ocenjujejo nadvse resno in strogo, ne nazadnje veliko število točk lastnikom prinaša ugled in seveda mastne zaslužke pri vzreji. Toda lepotna tekmovanja, ki imajo na Bližnjem vzhodu sicer dolgoletno tradicijo, dosegajo absurdne razsežnosti, na nedavnem pa so zaradi hudih kršitev diskvalificirali kar 20 udeleženk.

Povečali ustnice

Na znamenitem festivalu v Al Musanaai so se veterinarji in sodniki držali za glavo ob pregledovanju nekaterih tekmovalk. Kamele so bile namreč žrtve različnih posegov, s katerimi so jim vzreditelji, denimo, s hialuronskimi polnili povečali ustnice, z botoksom preoblikovali obraz, jim podaljšali trepalnice, pristrigli ušesa in s silikonom povečali grbe. Vse, pri katerih so potrdili nedopustne spremembe, so izločili s tekmovanja in lastnike oglobili, kljub temu pa so živali pritegnile veliko pozornosti medijev in pa pogledov radovednih turistov ter zainteresiranih kupcev.

Dobra ocena na tekmovanju rejcem prinese več zaslužka. FOTO: El Tayeb Siddig/Reuters

50 TISOČAKOV prejme lastnik zmagovalke.

Sodniki na tekmovanju ocenjujejo predvsem kakovost in odtenek dlake, dolžino, širino in mišično obdarjenost vratu, obliko in videz glave, kjer največ pozornosti pritegujejo razkošne ustnice, velikost grbe ter držo in hojo živali. Zmagovalka dogodka oziroma njen lastnik domov odnese bogato denarno nagrado, 50.000 evrov, pa še kakšno poslovno ponudbo, mnogi pa so v želji po velikem zaslužku očitno pripravljeni trpinčiti žival, besnijo v društvih za zaščito živali. Inšpektorji pri sodelujočih živalih iz leta v leto ugotavljajo več poškodb tkiva, nevarnega zatekanja, vnetij, okužb in bolečin, a kljub dokazom o okrutnem ravnanju zanimanje za lepotna tekmovanja ne usiha, z navdušenjem ga žal pričakujejo tako domači kot tuji obiskovalci.