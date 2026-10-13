Saj ni res, pa je! Bosanec si je na vrhu stanovanjskega bloka zgradil kar hišo, in to brez dovoljenja (VIDEO)

Na vrhu enega od stanovanjskih blokov v Zenici v Bosni in Hercegovini stoji hiša, kakršne zagotovo ne vidimo vsak dan. Medtem ko imajo drugi stanovalci nad glavo običajno streho, se je lastnik stanovanja v najvišjem nadstropju odločil za precej drznejšo rešitev. Svoj bivalni prostor je razširil tako, da je zaprl teraso, nad dograjenim delom pa postavil streho. Nastala je konstrukcija, ki je videti, kot bi nekdo povsem običajno družinsko hišo preprosto postavil na vrh večnadstropne stavbe, piše Nova.rs.

Posnetek nenavadne gradnje je v teh dneh znova zaokrožil po TikToku in sprožil številne odzive. Toda zgodba še zdaleč ni nova.

Hišo si je na strehi zgradil že pred osmimi leti

Nenavadna stavba stoji v zeniškem naselju Jalija, ob ulici Jalimanov put. Po preteklih medijskih poročilih jo je zgradil Safet Agović, ki je bil takrat državni uslužbenec. Njegov nenavadni gradbeni podvig je javnost prvič močneje razburil že leta 2018, ko se je izkazalo, da za gradnjo ni pridobil potrebnih dovoljenj. Iz mestne službe za urbanizem so takrat potrdili, da so njegovo prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnili, in to kar dvakrat. Kljub temu je hiša na strehi ostala.

Sosedje ogorčeni: gradbeni material so dvigovali z vrvmi

Nad samovoljno gradnjo niso bili navdušeni drugi stanovalci bloka, ki so opozarjali, da jih nihče ni prosil za soglasje. Še posebej jih je skrbelo vprašanje, ali lahko konstrukcija stavbe sploh prenese dodatno težo. Primer so leta 2018 raziskovali tudi novinarji hrvaške televizijske oddaje Provjereno, ki so poskušali ugotoviti, kako je lahko nekdo brez ustreznega dovoljenja na strehi stanovanjskega bloka postavil hišo.

Eden od stanovalcev, Senad Džanić, je takrat povedal, da so delavci gradbeni material na streho dvigovali kar z vrvmi, opeko za opeko. Opozoril je tudi na druge težave, ki jih je povzročila dograditev. Med drugim naj bi bil zaradi nje otežen dostop do strehe, kar je stanovalcem povzročalo preglavice pri vzdrževanju stavbe.

Inšpekcija odredila rušenje, a hiša še vedno stoji

Zgodba postane še zanimivejša ob podatku, da je pristojna inšpekcija že leta 2018 izdala odločbo o rušenju nelegalno zgrajenega objekta. Toda odločbe niso izvršili.

Kot so takrat pojasnili v televizijskem prispevku, mestno podjetje, ki bi moralo izvesti rušenje, ni imelo ustrezne opreme za tako zahteven poseg. In tako je nenavadna hiša ostala na svojem mestu.

Osem let pozneje še vedno stoji na vrhu stanovanjskega bloka, njeni posnetki pa znova privabljajo radovedne poglede.

»Moja hišica, moja svobodica«

Na družbenih omrežjih ob nenavadnem prizoru ne manjka šaljivih komentarjev. »Lepa in uporabna rešitev. Pohvalno,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je bil še bolj hudomušen: »Moja hišica, moja svobodica.« Nekateri so šli še korak dlje in se vprašali, zakaj si lastnik, če je na strehi že postavil hišo, ni omislil še bazena ali garaže.

Čeprav je prizor marsikomu zabaven, pa takšni gradbeni posegi odpirajo pomembna vprašanja. Predvsem, ali je stavba zaradi dodatne obremenitve varna in kdo je odgovoren, če se objekt gradi brez ustreznih dovoljenj ter soglasij drugih stanovalcev.