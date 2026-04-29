Saj ni res, pa je! Da bi dostopal do računa pokojne sestre, je kot dokazilo na banko prinesel truplo

Jitu Munda iz zvezne države Odisha na vzhodu Indije je v ponedeljek izkopal posmrtne ostanke sestre in jih prinesel v bančno poslovalnico, potem ko mu je banka zavrnila dostop do njenega bančnega računa brez ustreznega dokazila o smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Munda je v ponedeljek poskušal dvigniti denar z bančnega računa sestre, vendar mu je banka Indian Overseas to zavrnila s pojasnilom, da mora predložiti ustrezno pooblastilo ali dokazilo o smrti. Munda mrliškega lista ni imel, zato se je po navedbah banke v poslovalnico pozneje vrnil s truplom sorojenke.

Indijski mediji so posneli bosega moškega, ki na rami nosi nekaj, kar je videti kot truplo, deloma zavito v plastiko. Po poročanju indijske televizije NDTV je Munda član plemenske skupnosti in nepismen, zato ni razumel zahtev bančnih uslužbencev. Telo pokojne so oblasti po incidentu odpeljale nazaj na pokopališče. Banka je v torek na družbenem omrežju X zapisala, da so trem dedičem pokojne izplačali znesek, potem ko so oblasti izdale mrliški list. V Indiji je registracija rojstev in smrti sicer obvezna, toda ponekod po državi, zlasti na podeželju, še vedno obstajajo vrzeli v dokumentaciji, zato družine nimajo vedno uradnih potrdil.