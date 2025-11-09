Saj ni res, pa je: moške pomotoma izpustili iz zapora

V Veliki Britaniji so nedavno iz zapora pomotoma izpustili tri zapornike. Dva od njih sta bila obsojena zaradi spolnih prestopkov, eden tudi proti mladoletnici. Eden od izpuščenih se je v četrtek sam vrnil za zapahe, včeraj je londonska policija prijela drugega. Tretjega so po prijetju že izgnali iz Velike Britanije.

Kako je prišlo do napake, da so na prostosti zadihali tisti, ki ne bi smeli, ni jasno, nakazuje pa očitno na večji problem: v prvih letošnjih treh mesecih je bilo takšnih primerov dvakrat toliko kot v istem obdobju lani.

Pred enim tednom so iz zapora Wandsworth v južnem Londonu pomotoma izpustili 24-letnega Alžirca; Brahim Kaddour-Cherif je bil obsojen zaradi neprimernega razkazovanja. Kaznovan je bil z 18-mesečno pogojno kaznijo in vpisan v register spolnih prestopnikov za dobo petih let. Izginil je 29. oktobra, a je zapor policijo o tem obvestil šele ta teden.

Alžirca naj bi iz zapora izpustili zaradi zmede z nalogi, potem ko so ga pripeljali s sodišča. Britanska vlada je navedla, da gre za skrb vzbujajoč primer, predstavnik premierja Keira Starmerja pa je dodal, da je to nesprejemljivo in da bodo okoliščine »forenzično preučene«. Londonska policija je v petek Alžirca vendarle izsledila in aretirala.

Ni bilo prvič

Potem ko je policija v Surreyju izdala javni poziv za pomoč pri iskanju še enega zapornika, ki je bil v ponedeljek po pomoti izpuščen iz istega zapora, se je ta v četrtek v Wandsworth vrnil sam. Gre za 35-letnega Williama Smitha, obsojenega na skoraj štiri leta zapora zaradi več kaznivih dejanj goljufije. Izpustili naj bi ga bili zaradi administrativne napake sodišča.

Že konec oktobra je britansko javnost razvnel podoben primer nenamerne izpustitve zapornika; 24. oktobra so na poti v center za pridržanje tujcev pomotoma izpustili 38-letnega Etiopijca Hadusha Gerberslasieja Kebatuja, ki je le nekaj dni po prihodu v Združeno kraljestvo spolno napadel 14-letno dekle in žensko. Tri dni po tem je pravosodni minister David Lammy napovedal uvedbo strogih nadzorov, s katerimi bi preprečili podobne napake, in odredil posebno revizijo.

Kebatuja so prijeli po dveh dneh na prostosti in ga izgnali v Etiopijo. Sindikat zaporniških paznikov sicer navaja, da je bilo v istem tednu, ko je bil obsojeni etiopski spolni prestopnik izpuščen iz zapora v Essexu, pomotoma izpuščenih tudi pet drugih zapornikov. Po vladnih podatkih, objavljenih julija, je bilo v zadnjem letu do marca 2025 pomotoma izpuščenih 262 zapornikov – kar je 128-odstotno povečanje v primerjavi s 115 v prejšnjih 12 mesecih.