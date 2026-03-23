Saj ni res, pa je! Par, ki si obupno želi otroke, »že štiri leta ne seksa pravilno«, žena še vedno devica

Mlad poročeni par iz kitajske province Guizhou se je štiri leta neuspešno trudil spočeti otroka, preden sta končno poiskala strokovno pomoč. Čeprav sta bila oba stara okoli 25 let in dobrega zdravja, njuni redni spolni odnosi niso obrodili sadov, kar je v njunem družinskem okolju povzročalo precejšen pritisk. Ko sta se končno obrnila na ginekologinjo Liu Hongmei, je bila ta po pregledu naravnost šokirana.

Med pogovorom o njuni zdravstveni zgodovini je 24-letna žena priznala, da so spolni odnosi zanjo vsakič znova izjemno boleči, vendar je bolečino potrpela v upanju na materinstvo. Zdravnica je sprva posumila na morebitno ginekološko obolenje, a je fizični pregled razkril povsem drugo resnico. Ugotovila je namreč, da je ženska po štirih letih zakona še vedno devica.

Odnosi so bili zanjo vsakič boleči. Simbolična fotografija. FOTO: Gettyimages

Natančnejši pregled je razkril bizarno zmoto: par je zaradi nepoznavanja anatomije štiri leta prakticiral analne odnose namesto vaginalnih. Zdravnica Liu je ob tem dejala: »Da par po štirih letih zakona ne ve, kako zanositi, je izjemno redko. Vendar pa pomanjkanje osnovnega znanja ali napačne predstave o spolnosti niso tako neobičajni, kot si mislimo.«

Namesto zapletenih zdravil ali operacij je par prejel le priročnik o spolni vzgoji in nekaj osnovnih navodil. Nasveti so očitno zalegli, saj je bila ženska že čez nekaj mesecev noseča. Svojo hvaležnost sta zdaj že upokojeni zdravnici izrazila na tradicionalen način: v bolnišnico sta ji poslala darilo, ki je vključevalo sto jajc in živo kokoš.