Saj ni res, pa je: ustavil ob cesti, da bi pomagal 26-letniku, ta mu je nato ukradel avto in ženo

Iz Nemčije prihaja nadvse bizarna vest. Na lokalni cesti pri Schwarzachu am Main se je 55-letni voznik Kie skupaj s 56-letno soprogo ustavil ob mercedesu, ki je stal na robu ceste. Kot kaže, je bil prepričan, da nekdo potrebuje pomoč, poroča Bild. A njegova dobra volja se je v nekaj sekundah sprevrgla v pravo nočno moro — ostal je brez avtomobila in za trenutek tudi brez soproge.
Po navedbah policije v Würzburgu je voznik mercedesa ustavil, ker mu je med vožnjo zmanjkalo goriva. A tisto, česar dobrosrčni voznik ni vedel, je bilo veliko bolj nevarno: Mercedes je bil ukraden nekaj trenutkov prej, v mestu Hildburghausen, približno sto kilometrov stran.
V rezervoarju ukradenega vozila je bilo le še deset litrov goriva — ravno dovolj, da je tat pripeljal do Schwarzacha, tam obstal in se pretvarjal, da potrebuje pomoč.
Ko je lastnik Kie izstopil, da bi mu pomagal, je storilec brez oklevanja sedel v njegov avto. Skupaj s storilcem se je odpeljala tudi šokirana soproga, ki je sedela na sovoznikovem sedežu. Po približno 13 kilometrih, na vstopu v mesto Kitzingen, jo je izpustil, sam pa nadaljeval beg.
Policija je potrdila, da vedo, za koga gre. Storilec je 26-letni Madžar, ki je avto ukradel svojemu sostanovalcu — prav to je policiji omogočilo identifikacijo.
Zdaj je na begu z novim, prav tako ukradenim avtomobilom.