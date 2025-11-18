Saj ni res, pa je: ustavil ob cesti, da bi pomagal 26-letniku, ta mu je nato ukradel avto in ženo

Iz Nemčije prihaja nadvse bizarna vest. Na lokalni cesti pri Schwarzachu am Main se je 55-letni voznik Kie skupaj s 56-letno soprogo ustavil ob mercedesu, ki je stal na robu ceste. Kot kaže, je bil prepričan, da nekdo potrebuje pomoč, poroča Bild. A njegova dobra volja se je v nekaj sekundah sprevrgla v pravo nočno moro — ostal je brez avtomobila in za trenutek tudi brez soproge.

Po navedbah policije v Würzburgu je voznik mercedesa ustavil, ker mu je med vožnjo zmanjkalo goriva. A tisto, česar dobrosrčni voznik ni vedel, je bilo veliko bolj nevarno: Mercedes je bil ukraden nekaj trenutkov prej, v mestu Hildburghausen, približno sto kilometrov stran.

V rezervoarju ukradenega vozila je bilo le še deset litrov goriva — ravno dovolj, da je tat pripeljal do Schwarzacha, tam obstal in se pretvarjal, da potrebuje pomoč.

Ukradel avto in soprogo

Ko je lastnik Kie izstopil, da bi mu pomagal, je storilec brez oklevanja sedel v njegov avto. Skupaj s storilcem se je odpeljala tudi šokirana soproga, ki je sedela na sovoznikovem sedežu. Po približno 13 kilometrih, na vstopu v mesto Kitzingen, jo je izpustil, sam pa nadaljeval beg.

Policija je potrdila, da vedo, za koga gre. Storilec je 26-letni Madžar, ki je avto ukradel svojemu sostanovalcu — prav to je policiji omogočilo identifikacijo.

Zdaj je na begu z novim, prav tako ukradenim avtomobilom.