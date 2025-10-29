  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSE ZARADI SKIROJEV

Saj ni res, pa je: v tej evropski državi bodo uvedli omejitev hitrosti za pešce

Hitrost za vse, ki uporabljajo pločnike, bo omejena na šest kilometrov na uro.
Hitra hoja bo morda že prehitra (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/getty Images
Hitra hoja bo morda že prehitra (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/getty Images
STA, B. K. P.
 29. 10. 2025 | 12:59
 29. 10. 2025 | 12:59
1:54
A+A-

Slovaški parlament je v torek sprejel dopolnilo zakona o prometu, s katerim bodo s 1. januarjem na Slovaškem uvedli omejitev hitrosti za vse, ki lahko uporabljajo pločnike, kot so vozniki skirojev, električnih skirojev, kolesarji in rolkarji, pa tudi pešci. Omejili jo bodo na šest kilometrov na uro, z ukrepom pa želijo zmanjšati nesreče s skiroji.

Avtor dopolnila, Lubomir Važny iz stranke Smer-SD premierja Roberta Fica, je kot glavni cilj dopolnila izpostavil »povečanje varnosti na pločnikih glede na vse večje število trkov s skiroji«.

Kako nameravajo doseči spoštovanje nove omejitve, še niso pojasnili, je pa bila opozicija do predloga kritična. Med drugim so menili, da jo bodo udeleženci v prometu težko spoštovali, še posebej kolesarji, ki da ob tej hitrosti komaj ohranjajo ravnotežje. Kritično je bilo celo notranje ministrstvo, ki je ocenilo, da bi bilo bolj ustrezno, če bi skirojem prepovedali uporabo pločnikov, ne pa da uvajajo splošno omejitev hitrosti.

Po navedbah bruseljskega spletnega medija Politico pešci v povprečju hodijo s hitrostjo med 4 in 5 kilometrov na uro. Za tiste z odlično kondicijo pa je po podatkih Britanske fundacije za srce zmerna hoja pri 6,4 kilometra na uro.

Dopolnilo je sprožilo negodovanje, pa tudi vrsto šal tudi na družbenih omrežjih. Eden od kritikov je vprašal, ali ga bo lahko ujel radar, ko bo tekel, da bi ujel avtobus. Podpornik dopolnila mu je odgovoril, da se voznik skiroja ne more pravočasno ustaviti, če pešec nepričakovano hitro prečka prehod za pešce. Menil je tudi, da so pešci krivi za mnoge trke s skiroji.

Več iz teme

omejitev hitrostipešcikolesarjiskirojiSlovaškapolicija
ZADNJE NOVICE
14:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJA PROTI KRIMINALCEM

Smrtonosni spopad na ulicah Ria: eksplozije, streljanje, kaos, 64 mrtvih (VIDEO in FOTO)

Policijska operacija je vključevala dva helikopterja, več dronov, 22 oklepnih vozil in 12 vozil za rušenje.
29. 10. 2025 | 14:56
14:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če imate psa na verigi, vas čaka visoka kazen! Preverite, koliko boste plačali

Od 11. novembra 2025 bo v Sloveniji prepovedano trajno privezovanje psov. Lastniki morajo psom zagotoviti varno, ograjeno in humano bivališče.
29. 10. 2025 | 14:39
14:25
Lifestyle  |  Astro
POROČNI RITUAL

Za dodatno povezanost dveh duš poskrbi simbolični obred

Ko se zrna peska enkrat združijo, jih le stežka kaj spravi narazen.
29. 10. 2025 | 14:25
14:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Groza v Podlipi: zbil peško in odpeljal, ne da bi ji pomagal! Policija išče voznika

Po ugotovitvah policije je voznik vozil iz smeri Smednika proti Raki.
29. 10. 2025 | 14:00
13:43
Bulvar  |  Tuji trači
PRIHAJAJO PRAZNIKI

Tako je Melania Trump za noč čarovnic okrasila Belo hišo

Letošnja okrasitev je preprostejša v primerjavi s prejšnjimi leti, a usklajena z vzdušjem praznika.
29. 10. 2025 | 13:43
13:25
Novice  |  Slovenija
NA OBMOČJU CELJA

Neznano kam je odšla 49-letna Jolanda, ste jo videli?

Policija prosi vse, ki bi jo opazili ali vedeli karkoli o njenem izginotju, naj jih pokličejo.
29. 10. 2025 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki