Saj ni res, pa je: v tej evropski državi bodo uvedli omejitev hitrosti za pešce

Slovaški parlament je v torek sprejel dopolnilo zakona o prometu, s katerim bodo s 1. januarjem na Slovaškem uvedli omejitev hitrosti za vse, ki lahko uporabljajo pločnike, kot so vozniki skirojev, električnih skirojev, kolesarji in rolkarji, pa tudi pešci. Omejili jo bodo na šest kilometrov na uro, z ukrepom pa želijo zmanjšati nesreče s skiroji.

Avtor dopolnila, Lubomir Važny iz stranke Smer-SD premierja Roberta Fica, je kot glavni cilj dopolnila izpostavil »povečanje varnosti na pločnikih glede na vse večje število trkov s skiroji«.

Kako nameravajo doseči spoštovanje nove omejitve, še niso pojasnili, je pa bila opozicija do predloga kritična. Med drugim so menili, da jo bodo udeleženci v prometu težko spoštovali, še posebej kolesarji, ki da ob tej hitrosti komaj ohranjajo ravnotežje. Kritično je bilo celo notranje ministrstvo, ki je ocenilo, da bi bilo bolj ustrezno, če bi skirojem prepovedali uporabo pločnikov, ne pa da uvajajo splošno omejitev hitrosti.

Po navedbah bruseljskega spletnega medija Politico pešci v povprečju hodijo s hitrostjo med 4 in 5 kilometrov na uro. Za tiste z odlično kondicijo pa je po podatkih Britanske fundacije za srce zmerna hoja pri 6,4 kilometra na uro.

Dopolnilo je sprožilo negodovanje, pa tudi vrsto šal tudi na družbenih omrežjih. Eden od kritikov je vprašal, ali ga bo lahko ujel radar, ko bo tekel, da bi ujel avtobus. Podpornik dopolnila mu je odgovoril, da se voznik skiroja ne more pravočasno ustaviti, če pešec nepričakovano hitro prečka prehod za pešce. Menil je tudi, da so pešci krivi za mnoge trke s skiroji.