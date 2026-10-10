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PERU

Saj ni res, pa je: volitve je zmagal kandidat po imenu Hitler Mussolini, ki pripada levi stranki (FOTO)

Hitler Mussolini Simeón Flores je novi župan majhnega perujskega okrožja Queropalca. 45-letni kandidat levosredinske stranke Ahora Nación je na volitvah zbral 229 glasov in najbližjega tekmeca premagal za vsega 25 glasov.
Gospod Hitler Mussolini prevzema županski stolček. FOTO: Perujska Volilna Komisija
Gospod Hitler Mussolini prevzema županski stolček. FOTO: Perujska Volilna Komisija
G. P.
 10. 10. 2026 | 15:55
 10. 10. 2026 | 15:58
3:08
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Perujske lokalne volitve so postregle z rezultatom, ki je zaradi imena zmagovalca popolnoma zmedel svet. V oddaljenem andskem okrožju Queropalca v regiji Huánuco je namreč za župana zmagal Hitler Mussolini Simeón Flores. Na volitvah 4. oktobra je prejel 229 od skupno 663 veljavnih glasov oziroma 34,5 odstotka. Njegov najbližji tekmec Gaspar Benilde Osorio Zambrano je dobil 204 glasove oziroma 30,8 odstotka. Razlika je bila torej le 25 glasov. 

Župan okrožja z nekaj več kot 700 prebivalci

Queropalca leži v provinci Lauricocha v osrednjem delu perujskih Andov. Po uradnih podatkih iz leta 2024 ima okrožje nekaj več kot 730 prebivalcev. Kar je še bolj nenavadno, Flores je kandidiral na listi levosredinske stranke Ahora Nación, županski položaj pa bo uradno prevzel 1. januarja. Poleg političnega delovanja se ukvarja tudi s podjetništvom oziroma tovornim prometom.  Zanimivo je, da je bil Flores v preteklosti član stranke Popular Force, ki jo vodi sedanja perujska predsednica Keiko Fujimori, iz nje pa je po podatkih volilnih oblasti izstopil leta 2025.

V Peruju to sploh ni prvi izvoljeni Hitler

Čeprav kombinacija imen Hitler in Mussolini v Evropi zaradi Adolfa Hitlerja in Benita Mussolinija zveni skorajda kot slaba šala, Flores ni prvi perujski politik z imenom Hitler. Hitler Alba Sánchez je bil med letoma 2011 in 2014 župan andskega okrožja Yungar, nato pa se je leta 2018 znova potegoval za položaj. Takrat je njegovo kandidaturo skušal izpodbijati človek z nič manj nenavadnim imenom – Lennin Vladimir Rodríguez Valverde.

Alba je volitve vseeno dobil s 47,7 odstotka glasov, v kampanji pa se je predstavljal kot »dobri Hitler«. Takrat je pojasnjeval, da njegov oče ob izbiri imena ni poznal zgodovinskega pomena Adolfa Hitlerja.

Tudi poslanec z imenom Hitler

V perujski politiki se je pojavil še Hitler Saavedra Casternoque, zdravnik, ki je bil leta 2021 izvoljen v perujski kongres. Poslansko funkcijo je opravljal do svoje smrti leta 2024.

Nenavadna zgodovinska imena v Peruju niso povsem neobičajna. Nekateri starši so otrokom v preteklosti dajali imena znanih osebnosti, ne da bi nujno poznali njihov zgodovinski pomen ali negativne asociacije, ki jih imajo ta imena drugod po svetu. Delno naj bi bila to posledica nerazumevanja tuje zgodovine, predvsem pa pomanjkanja splošne izobrazbe med Indijci prejšnje generacije.

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Adolf HitlerPeruHitler Mussolini Simeón FloreskandidaturaBenito MussoliniQueropalca
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