Saj ni res, pa je: ženska za adventni koledar zapravila 17.220 evrov

Britanska vplivnica, radijska voditeljica in didžejka Jodie Weston se kot mnogo mam veseli zimskih praznikov, ker ji ti ponudijo priložnost za to, da razveseli svojega otroka s pravljičnim vzdušjem in, seveda, darili. A zdi se, da je mamo nekoliko preveč zaneslo, saj sinu pripravlja adventni koledar z darili že od oktobra. Ta navada jo tudi drago stane – samo letos je za darila zapravila že 15.000 funtov (17.220 evrov).

Praznovanje bi rada potegnila v januar.

Če najbolj običajni adventni koledarji za kartonskimi okenci skrivajo čokolado za vsak dan pred božičem, je Jodiejin adventni koledar poln ekstravagantnih daril, ki pa jih dveletni Koa-Zayde dobi vsak konec tedna. Tako je na primer že prejel vikend paket v evropski mreži počitniških vasi Centre Parcs za 2000 funtov (okoli 2296 evrov) – kjer sta z mamo uživala v lokostrelstvu, vodnih toboganih in vožnji z električnim čolnom, ter letno vstopnico za doživetje z dinozavri za 450 funtov (približno 517 evrov). Novembra se odpravljata v Legoland, decembra pa na Laponsko, kjer bo malček v živo videl Božička in njegov dom. To bo zanj morda vrhunec praznovanja, vendar pa se to še ne bo končalo.

Malček je do danes dobil že dve adventni darili.

»Načrtujem še veliko drugih izkušenj. Praznovanje bi rada potegnila v januar, saj je to najbolj turoben čas v letu, ko so vsi potrti, in bi rada takrat nadaljevala božična praznovanja, da se bo leto 2026 začelo z visoko naravnanostjo,« pojasnjuje Jodie. To ni prvič, da Jodie razsipava denar za sina. Letos je priznala, da je bila »brez denarja« po tem, ko je porabila 30.000 funtov (34.440 evrov) za njune počitnice. »Morala sem biti ustvarjalna in najti načine, kako si lahko privoščim stvari. Na primer, ustvarila sem vloge na YouTubu v zameno za razvajanja,« je pojasnila.

Jodie je pred časom razkrila, da so jo drugi starši izključili iz sinove igralne skupine, ker naj bi se preveč drzno oblačila, a je dejala, da ne namerava dopustiti, da bi ji materinstvo, četudi mu je predana, popolnoma odvzelo identiteto.