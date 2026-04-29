Saj ni res, po pomoti v smeti vrgla 7000 evrov, posredovala policija, gotovino našli na smetišču

Tržaški poslovnež, lastnik več gostinsko-trgovskih lokalov v Trstu, je v soboto, 18. aprila, zvečer ugotovil, da je izginil dnevni izkupiček, kar 7000 evrov gotovine. Ker okoliščine niso kazale na krajo, denarja pa kljub intenzivnemu iskanju ni našel, je o njem povprašal mater, ki mu pomaga pri delu. Starejša gospa mu je povedala, da denarja sicer ni videla, je pa v zabojnik za mešane odpadke odvrgla smeti iz lokala – med njimi bi bila lahko tudi vrečka z gotovino.

Gostinec je nemudoma stekel do smetnjakov, a je bilo prepozno: ker izginotja ni opazil takoj, so komunalni delavci odpadke medtem že odpeljali. Skušal je stopiti v stik s podjetjem za ravnanje z odpadki AcegasApsAmga, vendar zaradi pozne ure ni mogel priti do informacij. Naslednje jutro jih je ponovno poklical, ti pa so mu svetovali, naj se obrne na karabinjerje in zadevo prijavi. Tržaškim policistom je pojasnil, kaj se je zgodilo, ti pa so nemudoma ukrepali. Stopili so v stik s komunalnim podjetjem in identificirali smetarsko vozilo, ki je izpraznilo zabojnik s 7000 evri. Patrulja se je v ponedeljek odpravila na odlagališče v ulici via Errera in tik pred uničenjem ustavila postopek obdelave odpadkov.

Karabinjerji so šli takoj v akcijo.

Komunalni delavci so nato – dva dni po dogodku in po približno dveh urah iskanja med smetmi – našli plastično vrečko z denarjem, je poročal Il Piccolo. Gotovina, namenjena plačilu naročene dobave, je bila po navedbah tržaških policistov »plod številnih delovnih naporov in vsakodnevnih odrekanj«. Denar so vrnili hvaležnemu lastniku, bankovci pa so bili kljub vsemu popolnoma nepoškodovani.