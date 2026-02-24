  • Delo d.o.o.
Sam sebi tetoviral čelo - bilo je mučno in boleče

Mojster tetoviranja pravi, da je šlo za enega zahtevnejših posegov, kar jih je izvedel na sebi.
Z novim tatujem si je želel osvežiti videz. FOTO: Profimedia
Z novim tatujem si je želel osvežiti videz. FOTO: Profimedia
A. J.
 24. 2. 2026 | 15:15
2:14
A+A-

Mojster tetoviranja in lastnik studia za tetoviranje v Poznanu na Poljskem August Chupakabra rad preizkuša lastni prag bolečine. Tokrat se je 27-letnik odločil za še posebno tvegan korak – tetoviranje čela. Kljub temu da ima na obrazu, rokah in vratu na desetine tetovaž, je priznal, da je bilo dvourno tetoviranje čela izjemno mučno in zelo boleče – bolečino je opisal z oceno 8 od 10. Pravi, da je šlo za enega zahtevnejših posegov, kar jih je izvedel na sebi. 

Dve uri je trajal postopek.

Ljubitelj tetovaž si je na čelo naslikal rdečo lijano. Med tetoviranjem se je gledal v ogledalo, kljub temu pa je potreboval tudi šablono, saj je zabadanje iglic v lastno kožo nekoliko težje kot v tujo. »Moj odnos do tetoviranja je kot valovanje. So obdobja, ko se intenzivno tetoviram, nato pa mesece ne dobim nobene nove tetovaže,« je pojasnil. Ker nikoli ni štel, koliko tatujev ima na sebi, ne zna povedati točnega števila, vsekakor pa jih je ogromno. Čeprav tatuji niso poceni, zanje ni odštel skoraj nič, saj se je tetoviral sam, ko je preizkušal nove tehnike in barve, ali pa mu je pri tem brezplačno pomagal kateri od njegovih stanovskih kolegov. Svoje telo pogosto uporablja kot preizkusno platno za nove ideje.

Nova rdeča lijana ni zgolj estetski dodatek. Z njo je želel osvežiti stare motive in obrazu dodati nov poudarek. Čeprav pravi, da je v procesu užival in ga doživel kot zanimivo izkušnjo, priznava, da je bilo na trenutke skoraj neznosno, zlasti zaradi občutljivosti kože na čelu in bližine kosti. Vsem, ki bi želeli posnemati njegov drzni podvig in si tetovirati obraz, kratko in jedrnato sporoča: »Srečno.« Chupakabra ni le mojster tatujev, temveč tudi ustvarjalec spletnih vsebin. Na spletni platformi YouTube objavlja kratke posnetke, ki prikazujejo nastajanje motivov in zakulisje dela v studiu.

Stopnjo bolečine je ocenil z 8 od 10. FOTO: Profimedia
Stopnjo bolečine je ocenil z 8 od 10. FOTO: Profimedia

