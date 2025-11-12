Še en čuden objekt zaznan v Osončju, astronomi so ga odkrili blizu sumljivega kometa

Znanstveniki so odkrili še en objekt, ki leti med »potencialno sovražnim« kometom 3I/ATLAS in našim majhnim planetom. Kot da v vesolju letos ni bilo že dovolj dogajanja, se odvija še več drame.

Astronomi so pred kratkim opazili še en predmet, ki lebdi tam zunaj – in tudi ta nima značilnega repa kometa. Po mnenju strokovnjakov ta mali objekt drvi med nami in nečim, kar je eden od znanstvenikov označil kot možna nezemeljska matična ladja.

3I/ATLAS so odkrili julija. Harvardski profesor Avi Loeb ga je označil za nenavaden objekt in dejal, da obstaja 30- do 40-odstotna verjetnost, da ni naravnega izvora. Od takrat 3I/ATLAS nadaljuje svojo nepredvidljivo pot globoko v vesolju, in še nekaj časa ne bomo vedeli, ali gre za nezemljane ali ne.

Loeb je povedal, da se objekt ob približevanju Soncu obnaša nenavadno, nato pa je še napadel NASA-o zaradi njihovega odziva.

Kritiziral je, da NASA domnevno ni želela objaviti serije visokoločljivostnih posnetkov, ki jih je oktobra zajela kamera na orbiterju Mars Reconnaissance Orbiter. Vendar se to dogaja zgolj zato, ker je vladna zaustavitev v ZDA preprečila objavo.

Lahko ga bomo videli na nebu

Medtem ko domnevne nezemeljske matične ladje še ne moremo videti, pa lahko opazujemo skrivnostni nov objekt, ki so ga znanstveniki poimenovali C/2025 V1 Borisov. Objekt brez repa se premika med 3I/ATLAS in Zemljo, ob odkritju pa je bil od nas oddaljen 105.078.392 kilometrov oziroma 0,7024056659 astronomske enote – približno pet mesecev in pol stran.

Najbližje Zemlji naj bi bil 11. novembra 2025, ko naj bi šel mimo pri približno 103 milijonih kilometrov (0,68 AU), kar je dovolj varna razdalja, da ga bomo lahko videli na nebu.

Čeprav se je v vesoljski sceni pojavil šele pred kratkim, so znanstveniki potrdili, da C/2025 V1 Borisov izvira iz našega Osončja in najverjetneje prihaja iz oddaljenega Oortovega oblaka. Po podatkih iz baze JPL Small-Body Database C/2025 V1 Borisov sledi zelo nenavadni orbiti z ekscentričnostjo 1,00958273 in nagibom 112,7°. To pomeni, da potuje po strmi, podolgovati tirnici okoli Sonca, najbližje Soncu (perihelij) pa bo 16. novembra.

Če ga želite videti na nebu, vedite, da svetloba iz Borisova do nas potuje skoraj šest minut. Komet vzide ob 4:01, višek doseže ob 10:01 in zaide ob 16:03. Če ga želite videti, bodite pravočasno na mestu in seveda pod jasnim nebom, poroča LADbible.