  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LAHKO GA BOSTE VIDELI

Še en čuden objekt zaznan v Osončju, astronomi so ga odkrili blizu sumljivega kometa

Novi objekt se nahaja prav med nami in 3I/ATLAS.
FOTO: Nasa
FOTO: Nasa
A. G.
 12. 11. 2025 | 15:32
 12. 11. 2025 | 15:32
A+A-

Znanstveniki so odkrili še en objekt, ki leti med »potencialno sovražnim« kometom 3I/ATLAS in našim majhnim planetom. Kot da v vesolju letos ni bilo že dovolj dogajanja, se odvija še več drame.

Astronomi so pred kratkim opazili še en predmet, ki lebdi tam zunaj – in tudi ta nima značilnega repa kometa. Po mnenju strokovnjakov ta mali objekt drvi med nami in nečim, kar je eden od znanstvenikov označil kot možna nezemeljska matična ladja.

3I/ATLAS so odkrili julija. Harvardski profesor Avi Loeb ga je označil za nenavaden objekt in dejal, da obstaja 30- do 40-odstotna verjetnost, da ni naravnega izvora. Od takrat 3I/ATLAS nadaljuje svojo nepredvidljivo pot globoko v vesolju, in še nekaj časa ne bomo vedeli, ali gre za nezemljane ali ne.

Loeb je povedal, da se objekt ob približevanju Soncu obnaša nenavadno, nato pa je še napadel NASA-o zaradi njihovega odziva.

Kritiziral je, da NASA domnevno ni želela objaviti serije visokoločljivostnih posnetkov, ki jih je oktobra zajela kamera na orbiterju Mars Reconnaissance Orbiter. Vendar se to dogaja zgolj zato, ker je vladna zaustavitev v ZDA preprečila objavo.

Lahko ga bomo videli na nebu

Medtem ko domnevne nezemeljske matične ladje še ne moremo videti, pa lahko opazujemo skrivnostni nov objekt, ki so ga znanstveniki poimenovali C/2025 V1 Borisov. Objekt brez repa se premika med 3I/ATLAS in Zemljo, ob odkritju pa je bil od nas oddaljen 105.078.392 kilometrov oziroma 0,7024056659 astronomske enote – približno pet mesecev in pol stran.

Najbližje Zemlji naj bi bil 11. novembra 2025, ko naj bi šel mimo pri približno 103 milijonih kilometrov (0,68 AU), kar je dovolj varna razdalja, da ga bomo lahko videli na nebu.

Čeprav se je v vesoljski sceni pojavil šele pred kratkim, so znanstveniki potrdili, da C/2025 V1 Borisov izvira iz našega Osončja in najverjetneje prihaja iz oddaljenega Oortovega oblaka. Po podatkih iz baze JPL Small-Body Database C/2025 V1 Borisov sledi zelo nenavadni orbiti z ekscentričnostjo 1,00958273 in nagibom 112,7°. To pomeni, da potuje po strmi, podolgovati tirnici okoli Sonca, najbližje Soncu (perihelij) pa bo 16. novembra.

Če ga želite videti na nebu, vedite, da svetloba iz Borisova do nas potuje skoraj šest minut. Komet vzide ob 4:01, višek doseže ob 10:01 in zaide ob 16:03. Če ga želite videti, bodite pravočasno na mestu in seveda pod jasnim nebom, poroča LADbible.

Več iz teme

3I/atlaskometvesoljeastronomijaZDABorisovC/2025 V1 Borisov
ZADNJE NOVICE
15:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
'UGODNI KREDITI'

Mlada Mariborčana obljubljala ugodne kredite, v zameno pa zahtevala telefone

Policisti so aretirali 21- in 24-letna moška zaradi suma goljufije in izsiljevanja.
12. 11. 2025 | 15:30
15:14
Bulvar  |  Domači trači
NA SONCU

Vau, tako je Miha Hercog ob bazenu užival s svojim »sončkom« (FOTO)

Med krompirjevimi počitnicami sta z Ario odpotovala na Malto.
12. 11. 2025 | 15:14
15:10
Novice  |  Slovenija
POVSOD STEKLO IN SMETI

Šokantni prizori iz Maribora: to je ostalo po martinovem veseljačenju (FOTO in VIDEO)

Martinovo bi lahko bil lep praznik, ampak ne, v Mariboru je navodilo drugačno – treba se je ’fsipati ko kanta’, pravi ogorčena domačinka.
12. 11. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Je mogoče: za jesen in zimo brez utrujenosti in viroz

Jesen in zima s seboj pa prinaša utrujenost, pomanjkanje energije ter večje tveganje za prehlade in viroze.
12. 11. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V OKOLICI REKE

Groza pri sosedih: v hiši našli mrtvega moškega (38) in hudo ranjeno žensko (37)

V kakšnem odnosu sta bila, še ni znano, prav tako ne motiv za dejanje.
12. 11. 2025 | 14:45
14:15
Novice  |  Slovenija
GANLJIVA IZPOVED VDOVE UMRLEGA ALEŠA ŠUTARJA

Pogovarjali smo se s Tino Šutar: »Najtežji so vikendi, ko pričakujemo, da bo Aco stopil skozi vrata«

Za družino ubitega Aleša Šutarja odpiramo dobrodelni Krambergerjev sklad. Vdova Tina: »Prav ves denar, ki se bo zbral, bo namenjen otrokoma, ki jima je bil oče odvzet na tako krut način.«
12. 11. 2025 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki