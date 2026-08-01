Se še spomnite, kakšne specifikacije je imel legendarni novomeški avto? Nemca obrnila Evropo, da bi našla ohranjeno katrco

Čeprav je od njegove proizvodnje minilo že več desetletij, Renault 4, ki so ga izdelovali tudi v novomeškem Revozu, še vedno uživa spoštovanje in občudovanje. To dokazuje zgodba zakoncev iz nemškega Kölna, ki sta po dolgem iskanju kupila enega zadnjih primerkov, izdelanih prav v Sloveniji, danes pa z njim pritegneta poglede, kamor koli se odpeljeta.

Martina Storb, internistka iz kölnske četrti Weiden, in njen mož sta se za nakup odločila iz čiste nostalgije. Renault 4 ju je spominjal na otroštvo in družinske počitnice, zato sta si zadala cilj, da najdeta dobro ohranjen primerek. Naloga ni bila preprosta. »Pregledala sva približno deset avtomobilov. Večina jih je bila prerjavelih ali v zelo slabem stanju,« je povedala za nemški časnik. Na koncu sta imela srečo – ob reki Mozeli sta našla Renault 4 GTL letnik 1992, enega zadnjih, izdelanih v Sloveniji. Pred tem ga je imel v lasti Anglež, ki ga je več let vozil po jugu Francije, zato ga rja skoraj ni načela.

Slovenija, Novo mesto, 12.Julij.2011, Srec˙anje lastnikov Katrc ob njeni 50 letnici. Foto: Igor Zaplatil/DELO FOTO:

Renault 4 je na trg prišel leta 1961 in hitro postal prodajna uspešnica. Veljal je za izjemno praktičen avtomobil – imel je pogon na sprednji kolesi, veliko dvižno prtljažno vrata in prostorno notranjost, zaradi česar je bil primeren tako za družine kot selitve ali daljša potovanja. Do konca proizvodnje leta 1994 je nastalo približno osem milijonov primerkov, zadnji pa so prihajali prav iz novomeškega Revoza.

Se še spomnite, kako ga je bilo voziti?

Avtomobil razvije največ 120 kilometrov na uro, poganja ga 34-konjski štirivaljni motor, porabi približno šest litrov goriva na 100 kilometrov, nov pa je v začetku devetdesetih let stal okoli 12.000 nemških mark. Zakonca pravita, da je največji čar avtomobila odziv ljudi. Kjer koli se ustavita, se najde kdo, ki pristopi in začne pripovedovati svojo zgodbo. »Večina reče: takšnega je imel moj oče, z njim smo hodili na dopust ali pa sem ga imel tudi sam. Ta avtomobil v ljudeh prebudi spomine,« opisuje Martina.

Čeprav je avtomobil odlično ohranjen, ga pozimi ne vozita. Zaradi občutljivosti na rjo ga hranita v skednju, votle dele karoserije pa sta zaščitila z voskom. Težave jima občasno povzroča tudi tehnični pregled, saj ima Renault 4 zaradi posebne zasnove torzijskega vzmetenja na levi in desni strani različno medosno razdaljo – 2400 oziroma 2450 milimetrov. Mlajši pregledniki so nad tem pogosto presenečeni.

Katrca Jana Mlinar, zbiralca starih katrc, Renault 4. FOTO: Ankele Špela

Ko sta avtomobil kupila leta 2013, še ni imel statusa starodobnika, saj je bil star komaj 22 let. Da bi se z njim lahko vozila tudi po nemških okoljskih conah, sta morala naknadno vgraditi katalizator. Danes, ko je avtomobil starejši od 30 let, ima že status zgodovinskega vozila. V preteklih letih sta z njim prevozila že več tisoč kilometrov. Najprej sta se s prijatelji odpravila po Eiflu in Alzaciji, nato še na skoraj 4000 kilometrov dolgo potovanje po Bretanji. Naslednja velika želja? Z legendarnim slovenskim Renaultom 4 se želita odpraviti na Korziko.