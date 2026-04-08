Šele na pogrebu izvedela, da ni bila njegova edina, kar je sledilo, je šokiralo vse (FOTO)

Eden od pogrebov v zvezni državi Veracruz v Mehiki se je sicer začel tako kot vsi ostali, a se je hitro sprevrgel v vse kaj drugega kot žalno slovesnost v spomin preminulemu. Na pogreb pokojnega moškega, čigar identiteta ni znana, sta prišli dve dami, na PRVI pogled nič drugačni od ostalih, kmalu pa se je izkazalo, da sta pokojnemu pomenili veliko več. Obe! Med žalno slovesnostjo sta se dami nenadoma začeli prepirati, kar je hitro preraslo v čisto pravi fizični obračun z brcami in udarci, miren pogreb pa se je spremenil v pravi kaos. Moški, ki je ležal v krsti, je bil namreč v ljubezenskem razmerju z obema, se je izkazalo, nobena pa ni vedela, da v njegovem življenju ni edina.

To sta izvedeli šele, ko se je ena od žensk približala krsti in pokojniku na uho zašepetala: »Ljubezen moja, zelo te bom pogrešala."« To čustveno slovo pa je slišala njena »tekmica«, ki je vse do takrat verjela, da je bila v življenju pokojnega edina partnerka in edina, ki jo je ljubil. Ko se je izkazalo, da temu ni bilo tako, je nastal kaos. V posnetkih, ki so hitro postali viralni na družbenih omrežjih, je mogoče videti besni ženski, ki udrihata druga po drugi s pestmi, v nekem trenutku sta se tako močno zaleteli v krsto, da je z nje odletel pokrov in šele več parov močnih rok je bilo potrebnih, da so razjarjeni ženski ločili in se je pogreb lahko nadaljeval v relativnem miru.